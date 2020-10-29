Лео Месси установил рекорд по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил мяч в ворота «Ювентуса» (2:0) во втором туре Лиги чемпионов.
Аргентинец забил свой 70-й гол в групповом раунде Лиги чемпионов. Он стал рекордсменом турнира.
7⃣0⃣ group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more...#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020
Всего Месси провел 145 матчей в Лиге чемпионов и забил 117 голов. В групповом раунде он сыграл 74 матча и забил 70 мячей.
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Источник — УЕФА
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