Лео Месси установил рекорд по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил мяч в ворота «Ювентуса» (2:0) во втором туре Лиги чемпионов.

Аргентинец забил свой 70-й гол в групповом раунде Лиги чемпионов. Он стал рекордсменом турнира.

7⃣0⃣ group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more...#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz