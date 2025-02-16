ЛНЗ подпишет экс-игрока сборной Украины, что принадлежит Шахтеру

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук определился с судьбой левого защитника Виктора Корниенко, принадлежащего донецкому «Шахтеру».

Как стало известно Sport.ua, Виктор продолжит карьеру в расположении «фиолетовых». Такое решение принял главный тренер Черкасской команды Роман Григорчук по итогам пересмотра.

Стороны согласовывают детали личного соглашения. Ожидается, что это будет полноценный трансфер, а не аренда. Ориентировочно, контракт украинского защитника с «фиолетовыми» будет рассчитан на полтора года – до лета 2026 года.

Кориненко первую часть сезона 2024/25 провел в аренде в полтавской «Ворскле». Несмотря на то, что соглашение «Ворсклы» с «Шахтером» было рассчитано до лета 2025 года, полтавский клуб больше не рассчитывает на Виктора.

В текущем сезоне УПЛ защитник провел 8 матчей УПЛ за «Ворсклу» и отметился одним голом, а также сыграл 1 поединок Кубка Украины. В активе Виктора Корниенко – два матча и один гол за сборную Украины.