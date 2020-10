Надаль выиграл 60-й титул на грунте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.

Эта победа на турнире стала для него 60-й на самом любимом покрытии – на грунте. Он абсолютный лидер по данному показателю в истории теннису. На втором месте идет аргентинец Гильермо Вилас, у которого 49 трофеев на земле.

Все выигранные титулы Надаля на грунте:

13 - Ролан Гаррос

11 - Барселона, Монте-Карло

9 - Рим

5 - Мадрид

2 - Гамбург, Акапулько, Штутгарт

1- Буэнос Айрес, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Бостад, Варшава

