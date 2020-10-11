Надаль выиграл 60-й титул на грунте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.
Эта победа на турнире стала для него 60-й на самом любимом покрытии – на грунте. Он абсолютный лидер по данному показателю в истории теннису. На втором месте идет аргентинец Гильермо Вилас, у которого 49 трофеев на земле.
Все выигранные титулы Надаля на грунте:
13 - Ролан Гаррос
11 - Барселона, Монте-Карло
9 - Рим
5 - Мадрид
2 - Гамбург, Акапулько, Штутгарт
1- Буэнос Айрес, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Бостад, Варшава
Defeating 🇷🇸 Novak #Djokovic at @rolandgarros 🇪🇸 Rafael #Nadal collects his 60th @ATPTour title on clay court#RolandGarros #RG20 pic.twitter.com/4B96oHAnw7— TennisMyLife (@TennisMyLife68) October 11, 2020
Источник — Sport.ua
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