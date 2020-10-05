Сборники Шахтера cдали тесты на коронавирус в день матча с Десной

Вчера стало известно о положительных тестах на COVID-19 у двух игроков «Шахтера» - Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Вследствие этого вся команда ушла на карантин, а сборная Украины отправилась в Париж не только без Пятова и Степаненко, но и других игроков «Шахтера».

По нашей информации, игроки «Шахтера», вызванные в расположение сборной Украины, а также персонал клуба, задействованный в национальной команде, сдавали тесты на коронавирус в воскресенье, 4 октября. Тесты у игроков и персонала клуба брали специалисты сертифицированной УЕФА лаборатории Synlab. Согласно медицинского протокола УЕФА тесты игроки сборной должны были сдать за три дня до матча с Францией, то есть в воскресенье.

Результаты тестов были получены вечером – уже после игры «Десна» - «Шахтер».

Отметим, что плановое тестирование «Шахтер» проводил 29-го сентября и все тесты оказались отрицательными.

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