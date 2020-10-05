Сборники Шахтера cдали тесты на коронавирус в день матча с Десной

Конспирология отменяется

  • 05.10.2020 15:40
  • 2423 просмотра
  • 40 комментариев
Сборники Шахтера cдали тесты на коронавирус в день матча с Десной
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко и Андрей Пятов

Вчера стало известно о положительных тестах на COVID-19 у двух игроков «Шахтера» - Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Вследствие этого вся команда ушла на карантин, а сборная Украины отправилась в Париж не только без Пятова и Степаненко, но и других игроков «Шахтера».

По нашей информации, игроки «Шахтера», вызванные в расположение сборной Украины, а также персонал клуба, задействованный в национальной команде, сдавали тесты на коронавирус в воскресенье, 4 октября. Тесты у игроков и персонала клуба брали специалисты сертифицированной УЕФА лаборатории Synlab. Согласно медицинского протокола УЕФА тесты игроки сборной должны были сдать за три дня до матча с Францией, то есть в воскресенье.

Результаты тестов были получены вечером – уже после игры «Десна» - «Шахтер».

Отметим, что плановое тестирование «Шахтер» проводил 29-го сентября и все тесты оказались отрицательными.

Читайте также: НЕСЕНЮК: «Почему Шахтеру сообщили о результатах тестов только после матча?»

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 05.10.2020 16:46
    0
    Павелко с Денисовым нам все расскажут. Меня другое смущает 2 последние игры у Шахтёра мяч попадает в не прижатые руки, но судьи точку не ставят. В Европе таких поблажек не будет, опять будут пролёты.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 16:46
    0
    janu0320, 05.10.2020 16:42
    одно радует, дырявые боты давно фантазируют что их шлак сильнее шахтёрских сборников, вот в ближайших матчах и увидим кто чего стоит. может меньше вонять будут когда на своих звёзд посмотрят в действии.
    Господи , рогатые даже у Руха неспособны выиграть , Пятовы с Кривоногоцовыми отличились с Испанией ... Понятно , что очко сжалось с Еврограндами играть , там что с ними , что без них хана , с ними даже хуже .
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 16:42
    +1
    одно радует, дырявые боты давно фантазируют что их шлак сильнее шахтёрских сборников, вот в ближайших матчах и увидим кто чего стоит. может меньше вонять будут когда на своих звёзд посмотрят в действии.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 16:41
    -2
    Очередной кротовский наеб мы видим
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 16:40
    +2
    DK1961, 05.10.2020 16:32
    Ну почему же конспирология отменяется? Просто стало предельно ясно, что в шлюхтере скрывают наличие ковида точно также, как и допинг у серуна и прочих. Ничего подлее быть не может - но это вполне естественно для этой насквозь лживой и лицемерной команды и таких же её фанов. И как себя должны теперь чувствовать игроки Десны, которые играли против зараженных? ??!!!
    Ты ещё не повесился рагуль?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 05.10.2020 16:40
    0
    А ведь еще сколько бывает "лажи" с этими тестами, дающими результат быстро, но ненадежный, или, наоборот, - надежный, но медленный - через несколько дней...
    Скорее всего взятые 29-го плановые тесты и были медленными, но надежными, т.е. их результат и должен был быть получен ДО воскресного матча (и ведь он скорее всего и был получен, как и требуется по регламенту - ДО!).
    А за это время игроки ведь не в изоляции сидели? Где-то бывали, с кем-то могли общаться, куда-то ходили кушать и т.д. - разве им негде было "подхватить" этот вирус???
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:39
    +1
    Special2, 05.10.2020 16:38
    Я тоже не врач, но это очевидные вещи)))
    Просто куча ж сейчас инфекционистов)))) вот поэтому такая моя реакция
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.10.2020 16:38
    +2
    DK1961, 05.10.2020 16:32
    Ну почему же конспирология отменяется? Просто стало предельно ясно, что в шлюхтере скрывают наличие ковида точно также, как и допинг у серуна и прочих. Ничего подлее быть не может - но это вполне естественно для этой насквозь лживой и лицемерной команды и таких же её фанов. И как себя должны теперь чувствовать игроки Десны, которые играли против зараженных? ??!!!
    В каманде двое больных ковид, а руководство зная это выпускает их играть на матч,. Не вижу Логики, только балелы Дынамо видят. Параноики
    Ссылка
    Special2
      Special2, 05.10.2020 16:38
    0
    Trasher311987, 05.10.2020 16:37
    Понял не кричите так)))), спасибо за разъяснения. Я ж не врач
    Я тоже не врач, но это очевидные вещи)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:37
    0
    Special2, 05.10.2020 16:33
    Если ты заражаешься вирусом, то в любом случае будет первый день когда тест покажет что ты заболел
    Ты же вроде всегда адекватным был, а тут таких элементарных вещей не понимаешь
    Понял не кричите так)))), спасибо за разъяснения. Я ж не врач
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.10.2020 16:36
    0
    DK1961, 05.10.2020 16:32
    Ну почему же конспирология отменяется? Просто стало предельно ясно, что в шлюхтере скрывают наличие ковида точно также, как и допинг у серуна и прочих. Ничего подлее быть не может - но это вполне естественно для этой насквозь лживой и лицемерной команды и таких же её фанов. И как себя должны теперь чувствовать игроки Десны, которые играли против зараженных? ??!!!
    Ну так может расскажешь почему Буялский и Супряга внезапно получили мифические травмы перед играми сборной или как в прошлый раз Миколенко косил, когда был типа травмирован а бегал в товарняке
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 05.10.2020 16:36
    -2
    Думаю там чтобы не отдавать сборников, никакого ковид в у них нет. Эта лига наций для клубов как кость в горле.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 05.10.2020 16:34
    0
    Trasher311987, 05.10.2020 16:13
    Я доверяю иностранным спецам, но уважаемый, они сдают тест перед матчем Упл, все хорошо, потом сдают ещё перед сборными, а в этот момент игра с Десной, потом раз и положительный, не мог вирус появиться за день.
    По моему найоб.
    Ну вот такой пример (умозрительный, но реально возможный):
    - днем, например, в 12-00 - Вы сдаете тест на КОВИД (результат - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ),
    - потом, часов в 5-7 вечера, идете перекусить в кафе или ресторан (футболисты, тем более - Шахтера - в Киеве, в большинстве своем питаются НЕ дома ведь?);
    - в ресторане, проходя на Вас нечаянно чихнул или кашлянул другой клиент ресторана;
    - можно уже в 20-00 проверить - у Вас уже может быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат теста.
    Итог: ЗА ОДИН ДЕНЬ, а не то что "на следующий день" - у Вас результат ПОМЕНЯЛСЯ!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 05.10.2020 16:33
    +1
    Trasher311987, 05.10.2020 16:26
    Сначала не было потом появился,так?
    Если ты заражаешься вирусом, то в любом случае будет первый день когда тест покажет что ты заболел
    Ты же вроде всегда адекватным был, а тут таких элементарных вещей не понимаешь
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 05.10.2020 16:32
    -5
    Ну почему же конспирология отменяется? Просто стало предельно ясно, что в шлюхтере скрывают наличие ковида точно также, как и допинг у серуна и прочих. Ничего подлее быть не может - но это вполне естественно для этой насквозь лживой и лицемерной команды и таких же её фанов. И как себя должны теперь чувствовать игроки Десны, которые играли против зараженных? ??!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:32
    0
    KARABAS55, 05.10.2020 16:29
    Наоборот, Шахтеру нужно играть, и в игре прибовлять, а если они играть не будут, то о какой форме можно говорить.
    Ок, ломается Стёпа у него мениск не зажил ещё, и кто сыграет в центре где надо много отбирать, подумай пожалуйста.
    Алан Патрик))))?
    Или 2 года не игравший Малышев?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:30
    0
    kvv1404, 05.10.2020 16:22
    Головне тут що тести в неділю здавали гравці ЗБІРНОЇ,тобто гравці збірної з Динамо теж здавали тести в неділю і в тій самій лабораторії !!! Цікаво ти шукав би конспірологію якби позитивний тест виявився в збірника з Динамо?
    Я знаю что наши гранды что то мутят. И Динамо и Шахтер
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.10.2020 16:29
    +1
    Trasher311987, 05.10.2020 16:02
    Супер, а что делать Десне, люди с короной играли.
    То есть перед Десной были отрицательными а потом положительные.
    А может быть клуб хочет нас на.....(обдурить)?
    Наоборот, Шахтеру нужно играть, и в игре прибовлять, а если они играть не будут, то о какой форме можно говорить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:28
    +2
    kvv1404, 05.10.2020 16:22
    Головне тут що тести в неділю здавали гравці ЗБІРНОЇ,тобто гравці збірної з Динамо теж здавали тести в неділю і в тій самій лабораторії !!! Цікаво ти шукав би конспірологію якби позитивний тест виявився в збірника з Динамо?
    Так я ж о чем, у Динамо тоже такая же фигня с травмами игроков типо травмами.
    Я ж видел видос Витали Буяльского с дочкой в соц сетях все ок.
    Просто клубы хотят хорошо сыграть в лч.
    Никто не хочет чтобы его игроки в товарняках ломались
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:26
    -1
    Special2, 05.10.2020 16:23
    Почему вирус не мог появится за день???
    В какой то момент то он появляется! Соответственно, относительно этого момента день назад вируса не было
    Сначала не было потом появился,так?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 16:40
    +2
    DK1961, 05.10.2020 16:32
    Ну почему же конспирология отменяется? Просто стало предельно ясно, что в шлюхтере скрывают наличие ковида точно также, как и допинг у серуна и прочих. Ничего подлее быть не может - но это вполне естественно для этой насквозь лживой и лицемерной команды и таких же её фанов. И как себя должны теперь чувствовать игроки Десны, которые играли против зараженных? ??!!!
    Ты ещё не повесился рагуль?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.10.2020 16:38
    +2
    DK1961, 05.10.2020 16:32
    Ну почему же конспирология отменяется? Просто стало предельно ясно, что в шлюхтере скрывают наличие ковида точно также, как и допинг у серуна и прочих. Ничего подлее быть не может - но это вполне естественно для этой насквозь лживой и лицемерной команды и таких же её фанов. И как себя должны теперь чувствовать игроки Десны, которые играли против зараженных? ??!!!
    В каманде двое больных ковид, а руководство зная это выпускает их играть на матч,. Не вижу Логики, только балелы Дынамо видят. Параноики
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:28
    +2
    kvv1404, 05.10.2020 16:22
    Головне тут що тести в неділю здавали гравці ЗБІРНОЇ,тобто гравці збірної з Динамо теж здавали тести в неділю і в тій самій лабораторії !!! Цікаво ти шукав би конспірологію якби позитивний тест виявився в збірника з Динамо?
    Так я ж о чем, у Динамо тоже такая же фигня с травмами игроков типо травмами.
    Я ж видел видос Витали Буяльского с дочкой в соц сетях все ок.
    Просто клубы хотят хорошо сыграть в лч.
    Никто не хочет чтобы его игроки в товарняках ломались
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 05.10.2020 16:20
    +2
    Trasher311987, 05.10.2020 16:13
    Я доверяю иностранным спецам, но уважаемый, они сдают тест перед матчем Упл, все хорошо, потом сдают ещё перед сборными, а в этот момент игра с Десной, потом раз и положительный, не мог вирус появиться за день.
    По моему найоб.
    Давай сейчас абстрагируемся от "какой клуб хороший, какой плохой". Просто подумаем логически. Стала бы Шахта подкупать какую-то лабораторию (хоть нашу, хоть не нашу) перед матчем с Десной, зная, что им вот-вот предстоит такой-же анализ для УЕФА перед матчем сборной. И подставляться, что один анализ отрицательный, а второй - положительный.
    Либо наша лаборатория такая, либо тесты старые, либо тесты вообще не делали.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:02
    +2
    Супер, а что делать Десне, люди с короной играли.
    То есть перед Десной были отрицательными а потом положительные.
    А может быть клуб хочет нас на.....(обдурить)?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 05.10.2020 16:00
    +2
    Тобто перед матчем деснею тести не робили? Чи робила своя лабораторія?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 05.10.2020 15:57
    +2
    Ну норм, чё... Теперь Десна контактировала, они все контактировали, зато добрались до "истины"... Что-то как для команды с лучшим менеджментом ( а это действительно так ) слишком много процессов начало происходить через задницу...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 16:42
    +1
    одно радует, дырявые боты давно фантазируют что их шлак сильнее шахтёрских сборников, вот в ближайших матчах и увидим кто чего стоит. может меньше вонять будут когда на своих звёзд посмотрят в действии.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:39
    +1
    Special2, 05.10.2020 16:38
    Я тоже не врач, но это очевидные вещи)))
    Просто куча ж сейчас инфекционистов)))) вот поэтому такая моя реакция
    Ссылка
    Special2
      Special2, 05.10.2020 16:33
    +1
    Trasher311987, 05.10.2020 16:26
    Сначала не было потом появился,так?
    Если ты заражаешься вирусом, то в любом случае будет первый день когда тест покажет что ты заболел
    Ты же вроде всегда адекватным был, а тут таких элементарных вещей не понимаешь
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.10.2020 16:29
    +1
    Trasher311987, 05.10.2020 16:02
    Супер, а что делать Десне, люди с короной играли.
    То есть перед Десной были отрицательными а потом положительные.
    А может быть клуб хочет нас на.....(обдурить)?
    Наоборот, Шахтеру нужно играть, и в игре прибовлять, а если они играть не будут, то о какой форме можно говорить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 16:25
    +1
    dima.krot, 05.10.2020 16:20
    Давай сейчас абстрагируемся от "какой клуб хороший, какой плохой". Просто подумаем логически. Стала бы Шахта подкупать какую-то лабораторию (хоть нашу, хоть не нашу) перед матчем с Десной, зная, что им вот-вот предстоит такой-же анализ для УЕФА перед матчем сборной. И подставляться, что один анализ отрицательный, а второй - положительный.
    Либо наша лаборатория такая, либо тесты старые, либо тесты вообще не делали.
    Конечно нет, я с тобой полностью согласен, а теперь встречный вопрос через 2 недели лч, трансферов нет, команда в ужасном состоянии 6 мячей уже пропустила, допускаешь ли ты что таким образом клуб хочет дать отдых своим лидерам, а?
    Ссылка
    Special2
      Special2, 05.10.2020 16:23
    +1
    Trasher311987, 05.10.2020 16:13
    Я доверяю иностранным спецам, но уважаемый, они сдают тест перед матчем Упл, все хорошо, потом сдают ещё перед сборными, а в этот момент игра с Десной, потом раз и положительный, не мог вирус появиться за день.
    По моему найоб.
    Почему вирус не мог появится за день???
    В какой то момент то он появляется! Соответственно, относительно этого момента день назад вируса не было
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 16:22
    +1
    Trasher311987, 05.10.2020 16:13
    Я доверяю иностранным спецам, но уважаемый, они сдают тест перед матчем Упл, все хорошо, потом сдают ещё перед сборными, а в этот момент игра с Десной, потом раз и положительный, не мог вирус появиться за день.
    По моему найоб.
    Головне тут що тести в неділю здавали гравці ЗБІРНОЇ,тобто гравці збірної з Динамо теж здавали тести в неділю і в тій самій лабораторії !!! Цікаво ти шукав би конспірологію якби позитивний тест виявився в збірника з Динамо?
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 05.10.2020 16:07
    +1
    Trasher311987, 05.10.2020 16:02
    Супер, а что делать Десне, люди с короной играли.
    То есть перед Десной были отрицательными а потом положительные.
    А может быть клуб хочет нас на.....(обдурить)?
    т.е. ты не доверяешь даже международным специалистам?
    "...специалисты сертифицированной УЕФА лаборатории Synlab..." - эта фраза ни о чем не говорит? Или ты считаешь, что Synlab ради взятки от Ахмета собирается рисковать потерять сертификацию УЕФА? Причем даже ради сомнительного удовольствия для Шахтера не отпустить 9 игроков на матч в сборную.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 05.10.2020 16:02
    +1
    vitaha33, 05.10.2020 16:00
    Тобто перед матчем деснею тести не робили? Чи робила своя лабораторія?
    Саме так, і тут питанння, кого за це вздрючити і як саме? Бо якщо своя клініка, то це вже може попахувати криміналом, а якщо не робили, то як їх нах... випустили грати.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 05.10.2020 16:46
    0
    Павелко с Денисовым нам все расскажут. Меня другое смущает 2 последние игры у Шахтёра мяч попадает в не прижатые руки, но судьи точку не ставят. В Европе таких поблажек не будет, опять будут пролёты.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 16:46
    0
    janu0320, 05.10.2020 16:42
    одно радует, дырявые боты давно фантазируют что их шлак сильнее шахтёрских сборников, вот в ближайших матчах и увидим кто чего стоит. может меньше вонять будут когда на своих звёзд посмотрят в действии.
    Господи , рогатые даже у Руха неспособны выиграть , Пятовы с Кривоногоцовыми отличились с Испанией ... Понятно , что очко сжалось с Еврограндами играть , там что с ними , что без них хана , с ними даже хуже .
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 05.10.2020 16:40
    0
    А ведь еще сколько бывает "лажи" с этими тестами, дающими результат быстро, но ненадежный, или, наоборот, - надежный, но медленный - через несколько дней...
    Скорее всего взятые 29-го плановые тесты и были медленными, но надежными, т.е. их результат и должен был быть получен ДО воскресного матча (и ведь он скорее всего и был получен, как и требуется по регламенту - ДО!).
    А за это время игроки ведь не в изоляции сидели? Где-то бывали, с кем-то могли общаться, куда-то ходили кушать и т.д. - разве им негде было "подхватить" этот вирус???
    Ссылка
    Special2
      Special2, 05.10.2020 16:38
    0
    Trasher311987, 05.10.2020 16:37
    Понял не кричите так)))), спасибо за разъяснения. Я ж не врач
    Я тоже не врач, но это очевидные вещи)))
    Ссылка
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