Сборники Шахтера cдали тесты на коронавирус в день матча с Десной

Вчера стало известно о положительных тестах на COVID-19 у двух игроков «Шахтера» - Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Вследствие этого вся команда ушла на карантин, а сборная Украины отправилась в Париж не только без Пятова и Степаненко, но и других игроков «Шахтера».
По нашей информации, игроки «Шахтера», вызванные в расположение сборной Украины, а также персонал клуба, задействованный в национальной команде, сдавали тесты на коронавирус в воскресенье, 4 октября. Тесты у игроков и персонала клуба брали специалисты сертифицированной УЕФА лаборатории Synlab. Согласно медицинского протокола УЕФА тесты игроки сборной должны были сдать за три дня до матча с Францией, то есть в воскресенье.
Результаты тестов были получены вечером – уже после игры «Десна» - «Шахтер».
Отметим, что плановое тестирование «Шахтер» проводил 29-го сентября и все тесты оказались отрицательными.
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Источник — Sport.ua
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Скорее всего взятые 29-го плановые тесты и были медленными, но надежными, т.е. их результат и должен был быть получен ДО воскресного матча (и ведь он скорее всего и был получен, как и требуется по регламенту - ДО!).
А за это время игроки ведь не в изоляции сидели? Где-то бывали, с кем-то могли общаться, куда-то ходили кушать и т.д. - разве им негде было "подхватить" этот вирус???
Ты же вроде всегда адекватным был, а тут таких элементарных вещей не понимаешь
По моему найоб.
- днем, например, в 12-00 - Вы сдаете тест на КОВИД (результат - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ),
- потом, часов в 5-7 вечера, идете перекусить в кафе или ресторан (футболисты, тем более - Шахтера - в Киеве, в большинстве своем питаются НЕ дома ведь?);
- в ресторане, проходя на Вас нечаянно чихнул или кашлянул другой клиент ресторана;
- можно уже в 20-00 проверить - у Вас уже может быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат теста.
Итог: ЗА ОДИН ДЕНЬ, а не то что "на следующий день" - у Вас результат ПОМЕНЯЛСЯ!
Ты же вроде всегда адекватным был, а тут таких элементарных вещей не понимаешь
Алан Патрик))))?
Или 2 года не игравший Малышев?
То есть перед Десной были отрицательными а потом положительные.
А может быть клуб хочет нас на.....(обдурить)?
Я ж видел видос Витали Буяльского с дочкой в соц сетях все ок.
Просто клубы хотят хорошо сыграть в лч.
Никто не хочет чтобы его игроки в товарняках ломались
В какой то момент то он появляется! Соответственно, относительно этого момента день назад вируса не было
Я ж видел видос Витали Буяльского с дочкой в соц сетях все ок.
Просто клубы хотят хорошо сыграть в лч.
Никто не хочет чтобы его игроки в товарняках ломались
По моему найоб.
Либо наша лаборатория такая, либо тесты старые, либо тесты вообще не делали.
То есть перед Десной были отрицательными а потом положительные.
А может быть клуб хочет нас на.....(обдурить)?
Ты же вроде всегда адекватным был, а тут таких элементарных вещей не понимаешь
То есть перед Десной были отрицательными а потом положительные.
А может быть клуб хочет нас на.....(обдурить)?
Либо наша лаборатория такая, либо тесты старые, либо тесты вообще не делали.
По моему найоб.
В какой то момент то он появляется! Соответственно, относительно этого момента день назад вируса не было
По моему найоб.
То есть перед Десной были отрицательными а потом положительные.
А может быть клуб хочет нас на.....(обдурить)?
"...специалисты сертифицированной УЕФА лаборатории Synlab..." - эта фраза ни о чем не говорит? Или ты считаешь, что Synlab ради взятки от Ахмета собирается рисковать потерять сертификацию УЕФА? Причем даже ради сомнительного удовольствия для Шахтера не отпустить 9 игроков на матч в сборную.
Скорее всего взятые 29-го плановые тесты и были медленными, но надежными, т.е. их результат и должен был быть получен ДО воскресного матча (и ведь он скорее всего и был получен, как и требуется по регламенту - ДО!).
А за это время игроки ведь не в изоляции сидели? Где-то бывали, с кем-то могли общаться, куда-то ходили кушать и т.д. - разве им негде было "подхватить" этот вирус???
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