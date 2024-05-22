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22 мая 2024, 21:50 | Обновлено 22 мая 2024, 22:09
407
3

Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки

Сыграть с Артемом у него дома можно за 30 тысяч грн

22 мая 2024, 21:50 | Обновлено 22 мая 2024, 22:09
407
3
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский организовал приватный клуб Timi10 для ценителей игры FIFA.

Стало известно, сколько стоит сыграть в FIFA с легендой. Милевский установил свои расценки.

Сыграть с Артемом у него дома можно за 30 тысяч грн. Для детей провести день вместе с легендой – также стоит 30 тысяч грн.

Можно заказать игру в режиме онлайн с видеозвонком во время процесса – стоимость составляет 5 тысяч грн

В подарок можно получить шапку из личной коллекции Timi10.

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Николай Степанюк Источник: Instagram
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Saar
🤣🤣🤣 хай сам з собою грає
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Владислав Рейский
На х надо?
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