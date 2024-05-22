Другие новости22 мая 2024, 21:50 | Обновлено 22 мая 2024, 22:09
407
3
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
Сыграть с Артемом у него дома можно за 30 тысяч грн
22 мая 2024, 21:50 | Обновлено 22 мая 2024, 22:09
407
3
Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский организовал приватный клуб Timi10 для ценителей игры FIFA.
Стало известно, сколько стоит сыграть в FIFA с легендой. Милевский установил свои расценки.
Сыграть с Артемом у него дома можно за 30 тысяч грн. Для детей провести день вместе с легендой – также стоит 30 тысяч грн.
Можно заказать игру в режиме онлайн с видеозвонком во время процесса – стоимость составляет 5 тысяч грн
В подарок можно получить шапку из личной коллекции Timi10.
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Комментарии 3
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🤣🤣🤣 хай сам з собою грає
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На х надо?
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