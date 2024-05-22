Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский организовал приватный клуб Timi10 для ценителей игры FIFA.

Стало известно, сколько стоит сыграть в FIFA с легендой. Милевский установил свои расценки.

Сыграть с Артемом у него дома можно за 30 тысяч грн. Для детей провести день вместе с легендой – также стоит 30 тысяч грн.

Можно заказать игру в режиме онлайн с видеозвонком во время процесса – стоимость составляет 5 тысяч грн

В подарок можно получить шапку из личной коллекции Timi10.