НЕСЕНЮК: «Почему Шахтеру сообщили о результатах тестов только после матча?»

Директор департамента «Динамо» прокомментировал ситуацию с коронавирусом

  • 05.10.2020 14:30
  • 3484 просмотра
  • 31 комментарий
НЕСЕНЮК: «Почему Шахтеру сообщили о результатах тестов только после матча?»
© Sport.ua. Николай Несенюк

Директор департамента «Динамо» Киев по связям с общественностью и работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал ситуацию, сложившуюся после того, как стало известно о положительных тестах на коронавирус у двух игроков донецкого «Шахтера»:

«Еще недавно перспектива сыграть в Париже против Франции в составе национальной команды была заветной мечтой каждого украинского футболиста. Теперь не то – тренеру национальной сборной приходится буквально выковыривать желающих поехать в Париж на послезавтрашний матч. Избалованные стали наши футболисты – Париж они не видели, что ли?

Формально причина более чем уважительная – у ведущих футболистов украинской команды Тараса Степаненко и Андрея Пятова нашли коронавирус. В связи с этим вся команда «Шахтер», за которую они выступают, пошла на самоизоляцию. Какой здесь Париж?

Но вопросы возникают. Почему о результатах теста футболистов сборной стало известно только после финального свистка в игре «Шахтера» против «Десны», в которой оба больных приняли участие? Вряд ли исследования так сильно затянулось – в аэропорту Борисполь вам расскажут как это сделать почти мгновенно.

Неужели игроков и тренеров «Шахтера» намеренно не предупредили? Неужели какой-то злоумышленник специально скрывал эту информацию до семи часов вечера в воскресенье?»

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(11 голосов)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 05.10.2020 15:14
    +3
    Несенітниця
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 15:08
    +2
    maxno, 05.10.2020 15:04
    твой стадион даунбасс арена в даунецке а Олимпийский государственный даун
    Да у нас и там и тут стадион,а на вашем Олимпик донецкий играет)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 15:07
    +1
    stopor2016, 05.10.2020 15:02
    У вас уже крысы в донбассе на стадионе , из Львива и Харькова - выперли ? Вот ещё подожди - пустят болел на наш Олимпийский!
    Мы где за хотим там и будем грать!Не можете себе этого позволить не расстраивайтесь!Надо будет и базу выкупим вашу ,а вы всё прыгайте прыгайте
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 15:04
    -2
    Maks7777, 05.10.2020 14:57
    Сосать у мужиков с зари в Киеве на нашем стадионе ,молодцы
    твой стадион даунбасс арена в даунецке а Олимпийский государственный даун
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 15:04
    0
    Ну , мне на обход - готовься на ведёрную клизьму , маркс . Можешь с Энгельсом.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 15:02
    +1
    Maks7777, 05.10.2020 14:59
    Да у нас много стадионов мы можем это себе позволить а у вас??
    У вас уже крысы в донбассе на стадионе , из Львива и Харькова - выперли ? Вот ещё подожди - пустят болел на наш Олимпийский!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 15:00
    0
    Palych1, 05.10.2020 14:57
    дырявое пугало решило, что в Шахтере стали бы рисковать здоровьем своих игроков и сотрудников клуба, выпустив на игру с Десной заведомо больных игроков???
    Будем надеяться, что просто тесты китайские, а Пятов и Степа здоровы
    Да-да , они послезавтра узнали результаты . Во дебилы у шахты - берут анализы после игры!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 14:59
    -3
    stopor2016, 05.10.2020 14:58
    Сосать у Руха на наших стадионах - вкусно ?
    Да у нас много стадионов мы можем это себе позволить а у вас??
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:59
    0
    Maks7777, 05.10.2020 14:57
    Ты себя то вылечи гомосек))
    Я лечу таких гомосук , как ты - коронавирусом .
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:58
    0
    Maks7777, 05.10.2020 14:57
    Сосать у мужиков с зари в Киеве на нашем стадионе ,молодцы
    Сосать у Руха на наших стадионах - вкусно ?
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 05.10.2020 14:57
    -1
    дырявое пугало решило, что в Шахтере стали бы рисковать здоровьем своих игроков и сотрудников клуба, выпустив на игру с Десной заведомо больных игроков???
    Будем надеяться, что просто тесты китайские, а Пятов и Степа здоровы
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 14:57
    -3
    stopor2016, 05.10.2020 14:56
    Я твой врач , выписки тебе не видать.
    Ты себя то вылечи гомосек))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 14:57
    -3
    stopor2016, 05.10.2020 14:56
    То Михе спасибо , тот свежак давно провонялся. 4-е место - свежак !!! У Руха отсосать - свежак , вот так то , Маркс !
    Сосать у мужиков с зари в Киеве на нашем стадионе ,молодцы
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:56
    -2
    Maks7777, 05.10.2020 14:54
    Ты гей?что пристаёшь?
    Я твой врач , выписки тебе не видать.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:56
    +1
    Maks7777, 05.10.2020 14:54
    Свежак 2-0 с Колосом ,и отсоо ...ть у зари На нск)))
    То Михе спасибо , тот свежак давно провонялся. 4-е место - свежак !!! У Руха отсосать - свежак , вот так то , Маркс !
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 14:54
    -3
    stopor2016, 05.10.2020 14:51
    Новый пердун - тебя-то спросили?
    Ты гей?что пристаёшь?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:54
    0
    Владимир Копяк, 05.10.2020 14:52
    Выскажу крамольную мысль - а если это понты? И никакого вируса нет у них. А есть какие-то другие планы на это время. Что им дает эта игра с Францией? Да ничего, если подумать. Это не официальный матч, премиальные - как кот наплакал, и то, если выиграют, во что не верит ни один игрок в команде, во главе с Андрюшой. Но травму можно получить и пролететь на игру ЛЧ, а это совсем другое дело...Почему-то я уверен в этом на 100%. Это такой-же вирус как у Зеленского с супругой, Тимошенко с Порошенко и т.д. по списку партий....
    Вряд ли , можно было придумать что-то попроще.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 14:54
    -4
    stopor2016, 05.10.2020 14:52
    3:1 - свежак !
    Свежак 2-0 с Колосом ,и отсоо ...ть у зари На нск)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 14:52
    -2
    Выскажу крамольную мысль - а если это понты? И никакого вируса нет у них. А есть какие-то другие планы на это время. Что им дает эта игра с Францией? Да ничего, если подумать. Это не официальный матч, премиальные - как кот наплакал, и то, если выиграют, во что не верит ни один игрок в команде, во главе с Андрюшой. Но травму можно получить и пролететь на игру ЛЧ, а это совсем другое дело...Почему-то я уверен в этом на 100%. Это такой-же вирус как у Зеленского с супругой, Тимошенко с Порошенко и т.д. по списку партий....
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:52
    0
    Maks7777, 05.10.2020 14:51
    +23))))история
    3:1 - свежак !
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 05.10.2020 14:40
    +6
    Дійсно дивно що гравців випустили на поле без результатів тестування
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 05.10.2020 15:14
    +3
    Несенітниця
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 15:08
    +2
    maxno, 05.10.2020 15:04
    твой стадион даунбасс арена в даунецке а Олимпийский государственный даун
    Да у нас и там и тут стадион,а на вашем Олимпик донецкий играет)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 15:07
    +1
    stopor2016, 05.10.2020 15:02
    У вас уже крысы в донбассе на стадионе , из Львива и Харькова - выперли ? Вот ещё подожди - пустят болел на наш Олимпийский!
    Мы где за хотим там и будем грать!Не можете себе этого позволить не расстраивайтесь!Надо будет и базу выкупим вашу ,а вы всё прыгайте прыгайте
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 15:02
    +1
    Maks7777, 05.10.2020 14:59
    Да у нас много стадионов мы можем это себе позволить а у вас??
    У вас уже крысы в донбассе на стадионе , из Львива и Харькова - выперли ? Вот ещё подожди - пустят болел на наш Олимпийский!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:56
    +1
    Maks7777, 05.10.2020 14:54
    Свежак 2-0 с Колосом ,и отсоо ...ть у зари На нск)))
    То Михе спасибо , тот свежак давно провонялся. 4-е место - свежак !!! У Руха отсосать - свежак , вот так то , Маркс !
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 14:49
    +1
    Старый пук Maks7777 тебя забыли спросить
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 14:45
    +1
    Сто процентов Коля прав. Мухлюют жалкие кроты
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 15:04
    0
    Ну , мне на обход - готовься на ведёрную клизьму , маркс . Можешь с Энгельсом.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 15:00
    0
    Palych1, 05.10.2020 14:57
    дырявое пугало решило, что в Шахтере стали бы рисковать здоровьем своих игроков и сотрудников клуба, выпустив на игру с Десной заведомо больных игроков???
    Будем надеяться, что просто тесты китайские, а Пятов и Степа здоровы
    Да-да , они послезавтра узнали результаты . Во дебилы у шахты - берут анализы после игры!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:59
    0
    Maks7777, 05.10.2020 14:57
    Ты себя то вылечи гомосек))
    Я лечу таких гомосук , как ты - коронавирусом .
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:58
    0
    Maks7777, 05.10.2020 14:57
    Сосать у мужиков с зари в Киеве на нашем стадионе ,молодцы
    Сосать у Руха на наших стадионах - вкусно ?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:54
    0
    Владимир Копяк, 05.10.2020 14:52
    Выскажу крамольную мысль - а если это понты? И никакого вируса нет у них. А есть какие-то другие планы на это время. Что им дает эта игра с Францией? Да ничего, если подумать. Это не официальный матч, премиальные - как кот наплакал, и то, если выиграют, во что не верит ни один игрок в команде, во главе с Андрюшой. Но травму можно получить и пролететь на игру ЛЧ, а это совсем другое дело...Почему-то я уверен в этом на 100%. Это такой-же вирус как у Зеленского с супругой, Тимошенко с Порошенко и т.д. по списку партий....
    Вряд ли , можно было придумать что-то попроще.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:52
    0
    Maks7777, 05.10.2020 14:51
    +23))))история
    3:1 - свежак !
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 14:51
    0
    Maks7777, 05.10.2020 14:39
    Старый пердун тебя забыли спросить
    Новый пердун - тебя-то спросили?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.10.2020 14:44
    0
    Та болт на УПЛ, збірну.. як так халатно до здоров'я гравців віднеслись? Не зрозуміло.
    Ссылка
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