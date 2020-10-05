НЕСЕНЮК: «Почему Шахтеру сообщили о результатах тестов только после матча?»

Директор департамента «Динамо» Киев по связям с общественностью и работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал ситуацию, сложившуюся после того, как стало известно о положительных тестах на коронавирус у двух игроков донецкого «Шахтера»:

«Еще недавно перспектива сыграть в Париже против Франции в составе национальной команды была заветной мечтой каждого украинского футболиста. Теперь не то – тренеру национальной сборной приходится буквально выковыривать желающих поехать в Париж на послезавтрашний матч. Избалованные стали наши футболисты – Париж они не видели, что ли?

Формально причина более чем уважительная – у ведущих футболистов украинской команды Тараса Степаненко и Андрея Пятова нашли коронавирус. В связи с этим вся команда «Шахтер», за которую они выступают, пошла на самоизоляцию. Какой здесь Париж?

Но вопросы возникают. Почему о результатах теста футболистов сборной стало известно только после финального свистка в игре «Шахтера» против «Десны», в которой оба больных приняли участие? Вряд ли исследования так сильно затянулось – в аэропорту Борисполь вам расскажут как это сделать почти мгновенно.

Неужели игроков и тренеров «Шахтера» намеренно не предупредили? Неужели какой-то злоумышленник специально скрывал эту информацию до семи часов вечера в воскресенье?»