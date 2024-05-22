ВИДЕО. Шахтер показал жест Вячеслава Суркиса в скандальном матче U-19
УАФ продолжает изучение этого инцидента
«Шахтер» на странице в Instagram показал момент матча между командой U-19 и «Динамо» U-19 в юношеском чемпионате Украины.
Игра запомнилась рядом скандалов, включая возможную драку тренера «Шахтера» Алексея Белика, а также жестами, которые показывал сопернику вратарь киевлян Вячеслав Суркис.
В одном из моментов Суркис подбежал к соперникам и показал «уши». «Динамо» выиграло матч со счетом 2:1 и вышло на первое место в чемпионате.
УАФ открыла расследование по эпизодам в этом матче, а также в игре основных команд.
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А такі як Суркіс святкування , вибачте після кожного голу в АПЛ .
І щось ніхто не вибігає і Мартінеса з Астон Вілли чи Рішарлісона і Фодена не лупить з ноги.
Дуже суворо треба Шахтар покарати за таке неподобство на трибунах і поведінку офіційних особ
И что он такого показал ? Может как Бернард о локтя показывал или как рыбка ? В обеих случаях шахтера сказал - что это нормально и просто дружественные знаки и неверная раскадровка видео
Уже б не позорились своими « видео»
Хотя продажная монзулиха реально может дисквалифицировать Суркиса вместо быдланов махающих кулаками и быдло тренера
Ну зачем провоцировать?
Нуууу, а потом жалуются, что их пидорасов все пиздят