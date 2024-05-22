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  4. ВИДЕО. Шахтер показал жест Вячеслава Суркиса в скандальном матче U-19
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 18:18 | Обновлено 22 мая 2024, 18:22
1995
23

ВИДЕО. Шахтер показал жест Вячеслава Суркиса в скандальном матче U-19

УАФ продолжает изучение этого инцидента

22 мая 2024, 18:18 | Обновлено 22 мая 2024, 18:22
1995
23
ВИДЕО. Шахтер показал жест Вячеслава Суркиса в скандальном матче U-19
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

«Шахтер» на странице в Instagram показал момент матча между командой U-19 и «Динамо» U-19 в юношеском чемпионате Украины.

Игра запомнилась рядом скандалов, включая возможную драку тренера «Шахтера» Алексея Белика, а также жестами, которые показывал сопернику вратарь киевлян Вячеслав Суркис.

В одном из моментов Суркис подбежал к соперникам и показал «уши». «Динамо» выиграло матч со счетом 2:1 и вышло на первое место в чемпионате.

УАФ открыла расследование по эпизодам в этом матче, а также в игре основных команд.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо Киев U-19 Шахтер Донецк U-19 Вячеслав Суркис чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 23
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Boodya
От і фєдя тут, як тут, молодець ієрогліф, не підвів😂
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+3
DK1961
ФК Крысе желаю максимального позора в ЛЧ. Своим мерзким поведением на поле и за полем они ничего другого не заслужили
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+2
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Boodya
Ієрогліф, заходь під фєдьою, роздай всім матюків 
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+2
ПУМА
Це не дає право Бєліку бити 70річного Іщенка.
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+2
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avk2307
А тепер гляньте пряму трансляцію і перший гол Динамо , от там конкретні образи і факи. Причому на тому ж самому місті на трибуні звідки ці неадеквати вибігли.
А такі як Суркіс святкування , вибачте після кожного голу в АПЛ .
І щось ніхто не вибігає і Мартінеса з Астон Вілли чи Рішарлісона і Фодена не лупить з ноги.
Дуже суворо треба Шахтар покарати за таке неподобство на трибунах і поведінку офіційних особ
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+1
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sania
Всі Пацята верещали, що Суркіся вказувало на статеві органи Ви вже навіть вуха від яєць відрізнити не в змозі
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+1
FunnyCat_____
Аххахахахаххахахаахаха какой смешной и мерзкий недоклуб 
И что он такого показал ? Может как Бернард о локтя показывал или как рыбка ? В обеих случаях шахтера сказал - что это нормально и просто дружественные знаки и неверная раскадровка видео 
 
Уже б не позорились своими « видео»
Хотя продажная монзулиха реально может дисквалифицировать Суркиса вместо быдланов  махающих кулаками и быдло тренера
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+1
umnuy2
зачем провоцировать-глупо...в толпе могли бы и перо в бок
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+1
Boodya
Такі речі відбуваються по всьому світі, на всіх стадіонах
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+1
OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом bodya, відразу з'явився на сайті, щоб захистити лайно смердюче суркисів 
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-1
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
Все и так знают, что муСора пидорасы
Ну зачем провоцировать?
Нуууу, а потом  жалуются, что их пидорасов все пиздят 
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-2
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AK.228
Показав які в нього вуха…. Тю, гадав щось цікавіше 🫠
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-2
OtsoCity
Лайно суркисів (динамо), це ганьба якась та позорисько, треба їх відправити у другу лігу щурів смердючих
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-3
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OtsoCity
Треба було Бєліку не тільки відштовхнути стару хвойду Іщенко, а ще по мордяці відлупцювати
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-3
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OtsoCity
Він лайно смердюче суркисів, що батько, та що дядько, всі вони кацапські щури 
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-7
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