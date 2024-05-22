ВИДЕО. Шахтер показал жест Вячеслава Суркиса в скандальном матче U-19

«Шахтер» на странице в Instagram показал момент матча между командой U-19 и «Динамо» U-19 в юношеском чемпионате Украины.

Игра запомнилась рядом скандалов, включая возможную драку тренера «Шахтера» Алексея Белика, а также жестами, которые показывал сопернику вратарь киевлян Вячеслав Суркис.

В одном из моментов Суркис подбежал к соперникам и показал «уши». «Динамо» выиграло матч со счетом 2:1 и вышло на первое место в чемпионате.

УАФ открыла расследование по эпизодам в этом матче, а также в игре основных команд.