4-й тур
Александрия
:
Днепр-1
26.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Александрия – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура УПЛ

  • 25.09.2020 17:00
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Александрия – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

В субботу, 26 сентября, состоится встреча 4-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Александрия» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 19:30 по киевскому времени.
 
Днепряне в трех стартовых турах чемпионата страны сумели набрать только 1 очко. Это повлекло за собой отставку главного тренера. И на «Нику» команду привезет уже новый наставник – Игорь Йовичевич. Что, без сомнения, не может не мотивировать футболистов. Так что «Александрии», которая всухую проиграла два последних поединка, наверняка придется непросто.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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