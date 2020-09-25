В субботу, 26 сентября, состоится встреча 4-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Александрия» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 19:30 по киевскому времени.
Днепряне в трех стартовых турах чемпионата страны сумели набрать только 1 очко. Это повлекло за собой отставку главного тренера. И на «Нику» команду привезет уже новый наставник – Игорь Йовичевич. Что, без сомнения, не может не мотивировать футболистов. Так что «Александрии», которая всухую проиграла два последних поединка, наверняка придется непросто.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Днепр-1».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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