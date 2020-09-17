Защитник молодежной сборной Украины продлил контракт со Спортингом

«Спортинг» из Хихона продлил контракт с украинским защитником Богданом Миловановым. 22-летний украинец пролонгировал соглашение с клубом на четыре года.

Отметим, что Милованов начал карьеру в «Хетафе Б», затем в его послужном списке были «Гранада», «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес», а с 2018 года он выступает за «Спортинг».

В прошлом сезоне Богдан Милованов сыграл за «Спортинг» в Сегунде 9 матчей.