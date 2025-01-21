Покинет УПЛ? Экс-игрок Динамо намерен перейти в испанский клуб

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев, вероятно, покинет украинский чемпионат и продолжит карьеру за границей.

Футболист разорвал контракт с столичным клубом по обоюдному согласию сторон и пребывает в статусе свободного агента. Главным претендентом на Шепелева считался черкасский ЛНЗ, однако эти слухи не подтвердились – никаких переговоров с игроком не проводились.

Как сообщает источник, полузащитник рассматривает несколько вариантов за границей – в услугах Владимира заинтересованы «Гранада» и «Спортинг Хихон», которые выступают в Сегунде (второй по силе испанский чемпионат – прим.).

В этом сезоне Шепелев провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола. 16 января текущего года полузащитник официально покинул киевский клуб.