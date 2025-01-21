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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 13:21 | Обновлено 21 января 2025, 14:29
1174
2

Покинет УПЛ? Экс-игрок Динамо намерен перейти в испанский клуб

Владимир Шепелев разорвал контракт с киевской командой по обоюдному согласию

21 января 2025, 13:21 | Обновлено 21 января 2025, 14:29
1174
2
Покинет УПЛ? Экс-игрок Динамо намерен перейти в испанский клуб
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев, вероятно, покинет украинский чемпионат и продолжит карьеру за границей.

Футболист разорвал контракт с столичным клубом по обоюдному согласию сторон и пребывает в статусе свободного агента. Главным претендентом на Шепелева считался черкасский ЛНЗ, однако эти слухи не подтвердились – никаких переговоров с игроком не проводились.

Как сообщает источник, полузащитник рассматривает несколько вариантов за границей – в услугах Владимира заинтересованы «Гранада» и «Спортинг Хихон», которые выступают в Сегунде (второй по силе испанский чемпионат – прим.).

В этом сезоне Шепелев провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола. 16 января текущего года полузащитник официально покинул киевский клуб.

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Динамо Киев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ свободный агент расторжение контракта Владимир Шепелев Сегунда Спортинг Хихон Гранада
Микола Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Gargantua81
не потянет он даже сегунду
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umnuy2
а 155 бригаду или Азов он не розглядает
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