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Польша
11 января 2025, 03:12 | Обновлено 11 января 2025, 03:22
44
0

Украинский защитник, покинувший Португалию, тренируется с польским клубом

Богдан Милованов может подписать контракт с клубом «Сталь» Мелец

11 января 2025, 03:12 | Обновлено 11 января 2025, 03:22
44
0
Украинский защитник, покинувший Португалию, тренируется с польским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

Украинский правый защитник Богдан Милованов близок к подписанию контракта с польским клубом «Сталь» Мелец.

Как сообщают местные СМИ, 26-летний игрок успешно прошел тренировочный сбор с командой и тренерский штаб дал положительную оценку его возможностям.

По информации источников, переговоры между сторонами находятся на завершающем этапе. Ожидается, что скоро Милованов официально станет игроком «Стали» и вместе с командой отправится на подготовительный сбор в Испанию.

Милованов до лета 2024 выступал в португальском клубе «Арока», где провел 48 матчей, без забитых голов. До этого он выступал за испанский «Спортинг Хихон», сыграв 65 матчей и забив 2 гола, если учитывать все турниры. В его активе также выступления за вторую команду «Хетафе».

На международном уровне Богдан сыграл 7 матчей за молодежную сборную Украины U-21 и 1 раз поразил ворота соперников.

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трансферы Хетафе Спортинг Хихон чемпионат Польши по футболу Сталь Мелец Богдан Милованов Арока
Николай Степанов Источник
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