Украинский защитник, покинувший Португалию, тренируется с польским клубом

Украинский правый защитник Богдан Милованов близок к подписанию контракта с польским клубом «Сталь» Мелец.

Как сообщают местные СМИ, 26-летний игрок успешно прошел тренировочный сбор с командой и тренерский штаб дал положительную оценку его возможностям.

По информации источников, переговоры между сторонами находятся на завершающем этапе. Ожидается, что скоро Милованов официально станет игроком «Стали» и вместе с командой отправится на подготовительный сбор в Испанию.

Милованов до лета 2024 выступал в португальском клубе «Арока», где провел 48 матчей, без забитых голов. До этого он выступал за испанский «Спортинг Хихон», сыграв 65 матчей и забив 2 гола, если учитывать все турниры. В его активе также выступления за вторую команду «Хетафе».

На международном уровне Богдан сыграл 7 матчей за молодежную сборную Украины U-21 и 1 раз поразил ворота соперников.