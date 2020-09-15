Трофеї Тіма та Осаки, скандал Джоковича, повернення Костюк

На нью-йоркських кортах завершився тільки другий турнір Великого Шолома у сезоні – Відкритий чемпіонат США. Зазвичай він йшов четвертим та останнім. Через пандемію коронавірусу підготовчий процес до змагання вийшов коротким, достатньо відомих тенісистів взагалі не приїхали до Америки, тому несподіванок можна було очікувати вдосталь. Насправді ж, їх вистачало, але зовсім з ніг на голову світ тенісу не став. Жовта преса теж може бути задоволеною: скандали були гучними, та й без курйозів не обійшлося.

Чоловічий одиночний розряд. Фінал.

Домінік Тім – Алєксандр Звєрєв 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(8)

Оскільки минулорічний чемпіон US Open, Рафаель Надаль, сконцентрувався на підготовці до улюбленого Ролан Гаррос, а Роджер Федерер пропускає залишок сезону через травму, головним питанням було, чи зможе хтось зупинити Новака Джоковича на його шляху до чергового Шолома. Реальність, як то часто стається, виявилася дивнішою за всі прогнози та фантазії. Серб… зупинив сам себе. Після впевнених матчів на старті турніру у четвертому колі Новак зустрівся з іспанцем Карреньо-Бустою. За рахунку 5:4 на свою користь Джокович мав потрійний сетбол на подачі суперника, але скористатися шансами не зміг, а вже в наступному геймі невдало впав і пошкодив плече. Свою подачу в результаті захистити Новаку не вдалося, після чого він з розпачу вдарив по м’ячу ракеткою, надіславши його бозна-куди. Тенісний снаряд полетів не дуже швидко, але прямо у горло жінки – лінійного арбітра, через що в неї збилося дихання, і на корт довелося викликати медиків. Усі ви, звичайно, бачили цей епізод. Згідно регламенту змагань, будь-яке нанесення фізичної шкоди офіційним особам матчу в неігровій ситуації веде до дискваліфікації гравця. Таке рішення і ухвалив арбітр на вишці після консультації з супервайзером. Не може не радувати принциповість арбітрів на US Open щодо зіркових спортсменів (про Серену два роки тому, сподіваюся, ви не забули). А сам Джокович, який претендує на президентство у створеній ним же новій асоціації гравців ATP, суттєво підмочив своє реноме.

Колега Новака за створенням цієї асоціації Вашек Поспішил, навпаки, провів вдалий для себе турнір, хоч вилетів у тому ж четвертому колі. Канадцю вдалося перемогти відразу двох претендентів на місця у пізніх раундах Мілоша Раоніча та Роберто Баутисту-Агута. Тільки молодий де Мінор зумів зупинити Поспішила. З-поміж невдалих виступів фаворитів турніру відзначу ще абсолютно казкову поразку Стефаноса Циципаса від Борни Чоріча, докладніше про яку трохи згодом.

Хто ж дістався до вирішальних матчів? Місце Джоковича нагорі верхньої частини сітки зайняв Карреньо-Буста. У чвертьфіналі він здолав Дениса Шаповалова і вийшов на Алєксандра Звєрєва. Німець незвично як для себе на Шоломах у попередніх зустрічах не зіграв жодного п’ятисетового поєдинку. Щоправда, цю нестачу він сповна компенсував у останніх матчах турніру. Півфінальна гра з іспанцем виявилася трохи дивною. Наскільки легко Звєрєв віддав перші дві партії, настільки ж невимушено йому вдалося заграти значно агресивніше і взяти наступні три, ставши у 23 роки наймолодшим фіналістом ТВШ за останні 10 років. Після матчу німець сам собі дивувався.

Унизу сітки до півфіналу без проблем вийшов минулорічний фіналіст Даніїл Медведєв. Єдиним його серйозним випробуванням до цієї стадії став чвертьфінал проти співвітчизника Андрєя Рубльова. Той виступав дуже впевнено, але вчергове без варіантів поступився Медведєву в очній зустрічі. Другий сіяний, Домінік Тім, настільки невдало виступив на Мастерсі у Цинциннаті/Нью-Йорку, що його вихід у півфінал виглядав ледь не несподіванкою. Австрієць набирав від матчу до матчу, перед росіянином легко розправившись із молоддю у вигляді Ож’є-Альяссіма та де Мінора. Гра між Медведєвим та Тімом вважалася прихованим фіналом, глядачі та експерти сподівалися побачити цікаву шахову партію з високим рівнем тенісу на задній лінії. Якщо оперувати мовою шахів, то партія вийшла, дійсно, позиційною, але з чималою кількістю неточностей та проходів гросмейстерів повз можливості отримати кращий для себе ендшпіль. Перекладаючи на тенісну, для такого матчу було забагато простих помилок. Меншої кількості припустився Тім, який переміг у трьох партіях з двома тайбрейками.

У фіналі австрієць був явним фаворитом, та спочатку щось пішло не так. У Тіма все валилося з рук, натомість Звєрєв добре подавав і грав стабільно. Боротьба точилася тільки на подачах Тіма. Тривожний дзвіночок для німця пролунав у кінці другого сету, коли, ведучи 5:2 з двома брейками, він змазав простий воллей на своєму сетболі, і тут же подарував своєму супернику перший брейк. Партію забрати вдалося, але стало ясно, що боротьба аж ніяк не завершена. Не можна сказати, що австрієць якимись своїми вдалими діями переломив хід двобою. Просто Звєрєв у своєму стилі не зміг на одному рівні у важливому матчі провести усі три сети. Третя партія виявилася однаково невдалою для обох, а її кінцівка залишилася за Тімом. І вже у четвертому сеті він став більше нагадувати себе звичного, спокійно перевівши матч у вирішальний сет. Тут прокинувся і Звєрєв, тільки п’ята партія за змістом гри відповідала фіналу Шолома. Різноманітна гра на задній лінії, кинджальні простріли по лініях, класна гра біля сітки – всього вистачало. А ще божевільна інтрига, коли спочатку на матч не подав Алєксандр, а потім – Домінік. Дійшло до тайбрейку, де обидва фіналісти чомусь вирішили зіграти у гру «хто зробить більше дурних помилок». За рахунок двох подвійних перемогу у ній здобув Звєрєв, а, відповідно, у матчі та турнірі – Тім.

Таким чином, Домінік Тім з четвертої спроби переміг у фіналі ТВШ. Перші три рази він програвав представникам Трійки, востаннє – Джоковичу у січні в Австралії. Тім впевнено йде на третій позиції в рейтингу, підібравшись на відстань у 700 очок до Рафаеля Надаля. Участь у Підсумковому турнірі він собі давно забезпечив. Звєрєв залишається сьомим, і за поїздку до Лондона йому ще слід поборотися. До речі, Медведєв став четвертим тенісистом після Джоковича, Надаля та Тіма, хто до Британії точно поїде.

До номінацій.

Найкращий матч.

Борна Чоріч – Стефанос Циципас 6:7(2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6(4)

Сказати чесно – не було на турнірі ігор, які б хотілося передивлятися декілька разів. З високим рівнем тенісу спостерігалися проблеми. Тому відзначу неймовірну поразку молодого грека у третьому колі. Він вів проти Чоріча 2:1 за партіями та 5:1 у четвертому сеті. І тут сталося таке, що навіть епітетів не підібрати. Ну добре, одну свою подачу можна і віддати за такого рахунку. А далі Циципас не реалізує два матчболи на прийомі, дозволяючи хорвату скоротити рахунок до мінімуму, 5:4. Має 40:0 і потрійний матчбол на своїй подачі. Як йому тут вдалося програти, раціонально пояснити неможливо. Задивився на Кристину Младенович три дні тому? Загадка.

Прорив турніру – Алекс де Мінор.

21-річний австралієць вперше вийшов до чвертьфіналу ТВШ, раніше далі четвертого кола він ніколи не заходив. На шляху до свого успіху де Мінор обіграв Мартіна, Гаске, Хачанова та Поспішила.

Головний невдаха – Новак Джокович.

Другий рік поспіль головним невдахою US Open стає серб. Але якщо в минулому сезоні він просто зіграв невдало через травму, то тут зробив відверту дурню та отримав скандальну дискваліфікацію.

Улюбленець фортуни – Борна Чоріч.

Такий камбек, який вдався хорвату у грі з Циципасом, явно не обійшовся без посмішки пані Фортуни.

Жіночий одиночний розряд. Фінал.

Наомі Осака – Вікторія Азаренка 1:6, 6:3, 6:3

Оскільки з першої десятки світового рейтингу на US Open не приїхали шестеро, включно з першим та другим номерами Ешлі Барті та Симоною Халеп, то верхню та нижню частину сітки очолили відповідно Кароліна Плішкова та Софія Кенін. Поточна форма кожної з них являли собою загадки, втім, розгадали їх дуже швидко. Чешка програла у другому колі Каролін Гарсії, а американка – у четвертому Еліс Мертенс.

Головними фаворитками турніру до старту вважалися Серена Вільямс та Наомі Осака. Легенда світового тенісу відчайдушно намагається досягти рекорду Маргарет Корт за виграними одиночними Шоломами. До омріяного 24-го не вистачає одного, і домашній мейджор Серені знову не підкорився. Починаючи з третього кола, майже 39-річна афроамериканка постійно грала трисетові зустрічі. Ніби й великих шансів програти не мала Стівенс, Саккарі та старому новому відкриттю – Піронковій – але довгі матчі у поважному тенісному віці на довгому турнірному шляху сил точно не додають. Що і підтвердила у півфіналі Вікторія Азаренка.

Білоруска перед стартом US Open виграла цинциннатсько-нью-йоркський Premier 5, тому небезпідставно могла розраховувати на вдалий виступ і на Шоломі. Свої претензії вона підтвердила легкою перемогою у другому колі над п’ятою ракеткою турніру, своєю співвітчизницею Сабаленкою. На шляху до Серени тільки чешка Мухова у четвертому раунді дала справжній бій Азаренці, щоправда, найбільші проблеми Вікторія там створила собі сама. Далі був несподіваний розгром 6:1, 6:0 дуже непоганої зараз Мертенс, і, нарешті, Серена. Перший сет «мамського півфіналу» вийшов для білоруски провальним. Не летіла подача, не вдавалося встигати за швидкостями Вільямс, і рахунок 1:6 виглядав цілком закономірним. Але все змінилося у другому сеті. Азаренка увімкнула «режим бога», зробивши за партію лише одну невимушену помилку! У третьому сеті навіть цього вже не знадобилося. Втомлена Серена одразу ж віддала свою подачу і не мала жодного шансу зачепитися за зворотній брейк. Вперше за 11 матчів Азаренці вдалося перемогти Вільямс-молодшу на мейджорі.

Осака зі своїм пошкодженням лівої ноги, через яке їй довелося знятися з фіналу Цинциннаті, на турнірі не виглядала надто впевнено. Уже Місакі Дої в першому раунді змусила її грати третій сет. У третьому колі взагалі ледь не прогримів грім, коли Марті Костюк трохи не вистачило стабільності нервової системи, щоб дотиснути японку у третій партії. Молодій українці за рахунок різноманітної гри зі змінами ритму вдалося розкрити головну ваду Осаки: небажання думати над кожним своїм ударом. Коли просто суперниця б’є сильно, японка здатна відповідати ще потужніше і стабільніше. А ось коли постійно під бекхенд прилітає високий м’яч із сильним обертанням, починаються проблеми. Якщо не помилка, то гра зручно під атаку Марти. Тим не менше, стабільність таки вирішила справу. Далі було простіше, бо Контавейт та Роджерс різноманіттям ніколи не славилися.

До півфіналу з Осакою дісталася ще одна несподіванка турніру – американка Дженніфер Брейді. За два тижні до US Open 25-річна Брейді спромоглася виграти свій перший титул WTA у Лексингтоні. Коронакриза явно пішла їй на користь, силовий теніс нарешті став приносити плоди. Брейді легко обіграла таких різних за стилем тенісисток, як Каролін Гарсія, Анжелік Кербер та Юлія Путінцева і вийшла до першого свого півфіналу на Шоломах. Але навіть у своїй найкращій в кар’єрі формі здолати Осаку не вийшло, перестрілку подач виграти не вдалося. Першу партію японка забрала завдяки сконцентрованості на тайбрейку. А наступні дві у схожому стилі суперниці виграли по черзі, кожна по 6:3.

У фіналі таки довелося зустрітися Азаренці та Осаці. Два тижні тому японка знялася у Цинциннаті/Нью-Йорку, тут, ясна річ, тільки щось страшне могло перешкодити вийти на гру комусь із суперниць. Правда, у першій партії здалося, що японка на матч так і не вийшла, відправивши замість себе на корт свій невдалий клон. Не виходило взагалі нічого, а Азаренка діяла спокійно та стабільно. Легкі 6:1 для білоруски. А от у перерві між сетами Осака прийшла до тями, і виявилося, що на її швидкостях Вікторія грати не може. Чи взагалі вже не може, чи тільки у суботу, можна дискутувати, та все ж перевага афрояпонки стала беззаперечною. І навіть відіграний «на зубах» брейк у середині третього сету ситуацію не змінив. Осака завоювала свій сумарно третій Шолом, другий на US Open, і підіймається на третє місце світового рейтингу. Азаренка ж уперше після народження дитини вривається у середину топ-20. Їй 31, ще можна грати і досягати серйозних результатів. А чи не час подумати про завершення гонитви за Шоломами Серені, питання залишається відкритим. Кожен наступний турнір дається їй все важче, а найближчий більш-менш реальний шанс на титул буде тільки на Вімблдоні-2021, за 3 місяці до її 40-річчя. Може, варто остаточно перекваліфікуватися на маму?

Оскільки жіночий Підсумковий турнір скасовано, як і всі традиційні осінні китайські турніри, то про Чемпіонську гонку говорити немає сенсу.

Наші.

Через зняття багатьох тенісисток першої сотні рейтингу українське представництво на US Open сягнуло рекордної в історії кількості – 7 спортсменок. І це без Еліни Світоліної. Щоправда, ще до старту змагання воно скоротилося до шести: Леся Цуренко знову через травму ліктя була вимушена знятися.

Ангеліні Калініній не пощастило найбільше, бо волею жереба їй довелося зустрітися з першим номером посіву Кароліною Плішковою. У першій партії Ангеліні ще вдавалося чинити опір, але друга завершилася «бубликом». Схожа невдача спіткала і дебютантку основної сітки турнірів Великого Шолома Катарину Завацьку. 11-та сіяна Олена Рибакіна теж другий сет виграла під нуль. Та й у першому мала велику перевагу.

Катерина Бондаренко провела неоднозначний матч першого кола проти Еллі Квік. Американка отримала пошкодження ноги, але все ж узяла перший сет. Добре, що далі вона ледь пересувалася кортом, бо гра в Каті не виходила, і травма суперниці добряче посприяла проходу далі українки. Петрі Мартіч Бондаренко-старша дала справжній бій, і могла зачепитися мінімум за сет, якби краще реалізовувала свої можливості (1 з 8 брейкпойнтів). А так далі пройшла хорватка.

Катерина Козлова перед US Open не грала, до того ж, мала пошкодження ноги. Попри це, їй вдалося дотиснути на старті у не дуже видовищному матчі місцеву молоду тенісистку Вітні Осігве. Після чого здивувала Петру Квітову, запропонувавши їй глибоку доволі потужну гру, до чого чешка виявилася не дуже готовою. Катя подавала на сет, і навіть мала сетбол, який використати не вдалося. Починаючи з тайбрейку, Квітова повернула собі впевненість і перемогла у двох сетах.

Найбільшим розчаруванням для українських уболівальників стали і гра, і результат Даяни Ястремської. Здалося, що їй знову 17 років. Зазвичай такі слова є компліментом дівчині, але не цього разу. Повернулася гра у стилі «бий-біжи», і якщо Астру Шарму на тайбрейку третього сету ще вдалося здолати, то Медісон Бренгл читала атаки Даяни, мов розкриту книгу. Забивати вдавалося нечасто, більше було помилок. Як наслідок, поразка. Тренер Ястремської Баїн у підсумку був звільнений. Питання, що робити далі і з ким співпрацювати Даяні, залишається відкритим.

А найприємніші емоції ми отримали від 18-річної Марти Костюк, яка під час карантину, здається, вирішила взятися за голову. На US Open ми, нарешті, побачили від неї різноманітну комбінаційну гру, а, головне, більш-менш спокійну поведінку на корті. Дар’ю Касаткіну було знищено. Анастасія Севастова на своєму улюбленому турнірі боролася тільки у другому сеті, та все ж тайбрейк завдяки п’ятьом поспіль виграним в атаці очкам залишився за Мартою. Були шанси перемогти і Осаку. Після невдалого першого сету Костюк зібралася і заграла різноманітно у другому. Хоч подати на нього не вдалося, але тайбрейк Марта забрала. Викликали захоплення дії молодої українки біля сітки. Нині це велика рідкість для жіночого тенісу. Третю партію Марта теж почала вдало, але за рахунку 2:1 на свою користь не змогла використати 5 брейкпойнтів, у тому числі, потрійний. Тут психологічна стійкість дала збій, і до кінця матчу Костюк виграла тільки 3 розіграші. Тим не менше, турнір загалом для неї вийшов оптимістичним. Далі побачимо, чи то був випадок, чи якісний стрибок у якості тенісу.

Найкращий матч.

Шелбі Роджерс – Петра Квітова 7:6(5), 3:6, 7:6(6)

Відзначу цю гру четвертого кола. Аж 58 вінерсів і перевага у 12 виграних у сумі очок за матч не допомогли фаворитці перемогти. Яскрава ілюстрація, до чого приводять подвійні помилки на власних матчболах.

Прорив турніру – Цветана Піронкова.

33-річна болгарка пропустила більше трьох років через народження сина. US Open став її першим турніром після повернення у великий теніс. І одразу чвертьфінал! Піронкова перемогла Самсонову, Мугурусу, Векіч та Корне перед тим, як у боротьбі програти головній «яжматері» Туру Серені. Нічого собі повернення!

Головна невдаха – Кристина Младенович.

Мало того, що француженка поступилася улюблениці фортуни (про яку нижче) у вже фактично виграному матчі, так ще її єдину серед усіх тенісистів зняли з турніру вже по його ходу через контакт із хворим на ковід Бенуа Пером. А пара Младенович/Бабош, на секундочку, була першою сіяною та одним з головних фаворитів US Open. Невезіння та скандал у одному флаконі.

Улюблениця фортуни – Варвара Грачова.

Як і у чоловіків, відзначаю неймовірний камбек, де явно не обійшлося без допомоги вищих сил. Росіянка поступалася Кристині Младенович у другому колі 1:6, 1:5, а за рахунку 2:5 мала 0:40 на своїй подачі. І все-таки видряпалася, діставшись тайбрейку у другій партії та вигравши його. Наостанок Грачова подарувала «бублика» француженці в третьому сеті.

Чоловічий парний розряд. Фінал.

Мате Павич/Бруно Суарес – Нікола Мектич/Веслі Колхоф 7:5, 6:3

Хорватсько-бразильський дует грає разом трохи більше року. З іншими партнерами і Павич, і Суарес вже ставали переможцями Шоломів. Разом це для них перший успіх. Цікаво, що влітку бразилець навіть встиг перехворіти на коронавірус, але, як бачимо, швидко відновився.

Жіночий парний розряд. Фінал.

Лаура Зігмунд/Вєра Звонарьова – Ніколь Мелічар/Сюй Іфань 6:4, 6:4

Рідкісний випадок, коли пара, що вперше грає разом, одразу виграє ТВШ. Німкені та росіянці це вдалося. На шляху до тріумфу вони здолали минулорічних переможниць Мертенс/Сабаленку. Втім, не забуваємо, що перших сіяних доволі суперечливо зняли зі змагань.

Мікстовий турнір, як і юніорські та ветеранські змагання, не проводився із міркувань безпеки. Ковідний рік, нічого не поробиш. Вже з понеділка стартує порізаний до неймовірності та перенесений на осінь ґрунтовий сезон, який, за великим рахунком, буде складатися з римського Мастерсу/Прем’єру 5 та Ролан Гаррос.