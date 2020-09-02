Серена Уильямс прошла во 2-й круг US Open и установила рекорд

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс из США выиграла свой стартовый матч на US Open 2020.
Серена обыграла свою соотечественницу – американку Кристи Ан, в двух сетах (7:5, 6:3).
Во втором круге Серена Уильямс сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.
Американка выиграла 102-й матч на открытых чемпионатах США и стала рекордсменом по этому показателю, обогнав Крис Эверт (101 победа).
За карьеру Серена Уильямс взяла 6 титулов US Open в одиночном разряде и еще 4 раза проиграла в финалах.
US Open 2020
Нью-Йорк (США). Хард
Женщины. 1-й раунд
Серена Уильямс (США, 3) – Кристи Ан (США) – 7:5, 6:3.
Another milestone for the 🐐— Bleacher Report (@BleacherReport) September 1, 2020
Serena Williams passes Chris Evert for most singles wins in US Open history (102) pic.twitter.com/GwtQlKb9Ub
Источник — Sport.ua
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