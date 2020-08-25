Маррей возвращается в большую игру победой над Зверевым

Британец впервые после операции обыграл соперника из топ-10

  • 25.08.2020 02:35
  • 31 просмотр
  • 0 комментариев
Маррей возвращается в большую игру победой над Зверевым
© ATP. Энди Маррей

Энди Маррей, экс-первая ракетка мира и трехкратный победитель турниров Большого Шлема, снова в деле.

33-летний британец, который в 2019-м году перенес замену тазобедренного сустава, во втором круге Мастерса в Нью-Йорке (перенесен из Цинциннати из-за коронавируса) в трех сетах обыграл седьмую ракетку мира немца Александра Зверева.

Нью-Йорк. Второй круг
Энди Маррей (Великобритания) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 3:6, 7:5

Отметим, что в первом круге Маррей одержал вообще первую победу в туре в текущем году.

В следующем раунде Энди сразится против Милоша Раонича из Канады.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности