Маррей возвращается в большую игру победой над Зверевым

Энди Маррей, экс-первая ракетка мира и трехкратный победитель турниров Большого Шлема, снова в деле.
33-летний британец, который в 2019-м году перенес замену тазобедренного сустава, во втором круге Мастерса в Нью-Йорке (перенесен из Цинциннати из-за коронавируса) в трех сетах обыграл седьмую ракетку мира немца Александра Зверева.
Нью-Йорк. Второй круг
Энди Маррей (Великобритания) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 3:6, 7:5
Отметим, что в первом круге Маррей одержал вообще первую победу в туре в текущем году.
В следующем раунде Энди сразится против Милоша Раонича из Канады.
THIS is how you finish off a match! ⬇️— ATP Tour (@atptour) August 24, 2020
🎥: @TennisTV | @andy_murray | @CincyTennis pic.twitter.com/bsBxpIBhHc
Владимир Клепач, Sport.ua
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