Маррей возвращается в большую игру победой над Зверевым

Энди Маррей, экс-первая ракетка мира и трехкратный победитель турниров Большого Шлема, снова в деле.

33-летний британец, который в 2019-м году перенес замену тазобедренного сустава, во втором круге Мастерса в Нью-Йорке (перенесен из Цинциннати из-за коронавируса) в трех сетах обыграл седьмую ракетку мира немца Александра Зверева.

Нью-Йорк. Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 3:6, 7:5

Отметим, что в первом круге Маррей одержал вообще первую победу в туре в текущем году.

В следующем раунде Энди сразится против Милоша Раонича из Канады.

