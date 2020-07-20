ФОТО. Выходные Свитолиной прошли не так, как она представляла

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заняла четвертое место на втором мини-турнире в Берлине, проиграв оба матча.
«Когда выходные прошли не так, как вы себе это представляли», – подписала фото в инстаграме украинка.
Напомним, Свитолина выиграла первый мини-турнир.
When the weekend didn’t go as you imagined it 🥴😬😄 📸: @JJlovesTennis pic.twitter.com/qyKlika3sU— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) July 19, 2020
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Источник — Twitter
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