ФОТО. Выходные Свитолиной прошли не так, как она представляла

Украинка в концовке прошлой недели проиграла два матча

  • 20.07.2020 10:35
  • 1198 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Выходные Свитолиной прошли не так, как она представляла
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заняла четвертое место на втором мини-турнире в Берлине, проиграв оба матча.

«Когда выходные прошли не так, как вы себе это представляли», – подписала фото в инстаграме украинка.

Напомним, Свитолина выиграла первый мини-турнир.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Семен Петелькин
      Семен Петелькин, 20.07.2020 10:48
    0
    Макака потерялась! Траур!
    Ссылка
    Семен Петелькин
      Семен Петелькин, 20.07.2020 10:48
    0
    Макака потерялась! Траур!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности