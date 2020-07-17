Свитолина выиграла первый мини-турнир в Берлине, переиграв в финале Квитову

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла финальный матч первого мини-турнира на выставочных соревнованиях в Берлине.

В финальной встрече, которая была перенесена со среды на пятницу и проходила не на траве, а на харде, украинка переиграла чешку Петру Квитову (№12 WTA).

Берлин. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:1, 10-5

В первом гейме стартового сета Квитова наошибалась и дала Свитолиной заработать двойной брейкпоинт, после чего отыгралась. Но Элина не отпустила и взяла очко с третьей попытки. Брейкпоинтами ответила и чешка, очень быстро сравняв счет.

Первой удалось взять свою подаче Петре, хотя украинка могла ей снова помешать. Но грамотные действия чешки во время розыгрышей, использование превосходства в силе и точности ударов, а также успешная смена ритма позволили повести в счете.

Ключевым геймом первого сета стал седьмой, в котором борьба была не хуже, чем на настоящих турнирах. Свитолина имела несколько брейкпоинтов, но все же не смогла их реализовать. До конца партии Элине все же удалось один раз взять свою подачу, но на этом все и закончилось.

А вот в начале второго сета украинка завладела преимуществом и повела с брейком 3:0. Подача заметно улучшилась, с помощью нее получалось выигрывать легкие очки. Также удавалось больше затягивать розыгрыши, что является мощным оружием против соперниц атакующего стиля.

Далее Квитова выиграла семь розыгрышей подряд и была близка к камбэку, но 7 – это не 8. Элина не собиралась отдавать свою подачу и сделала счет 4:1. Было видно, что во втором сете чешка начала подседать физически, а усталости в действиях Свитолиной не наблюдалось.

Судьба матча решалась на супер тай-брейке, инициативу в котором сразу же захватила украинка. Она продолжила играть более уверенно, имея постоянное преимущество в несколько очков, которое вылилось в окончательный счет 10-5.

Сложно сказать, как бы завершился матч девушек на траве, но на харде Свитолина на дистанции выглядела более убедительно.

Отметим, что теннисистки стартуют на втором мини-турнире с полуфиналов и также могут встретиться в финале.

Полуфинальный матч с участием Свитолиной состоится в субботу. Соперница определится в матче Анастасия Севастова – Кики Бертенс.