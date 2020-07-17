Свитолина выиграла первый мини-турнир в Берлине, переиграв в финале Квитову

Лучшая украинская теннисистка одержала победу в перенесенном матче

  • 17.07.2020 16:07
  • 1623 просмотра
  • 5 комментариев
Свитолина выиграла первый мини-турнир в Берлине, переиграв в финале Квитову
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла финальный матч первого мини-турнира на выставочных соревнованиях в Берлине.

В финальной встрече, которая была перенесена со среды на пятницу и проходила не на траве, а на харде, украинка переиграла чешку Петру Квитову (№12 WTA).

Берлин. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:1, 10-5

В первом гейме стартового сета Квитова наошибалась и дала Свитолиной заработать двойной брейкпоинт, после чего отыгралась. Но Элина не отпустила и взяла очко с третьей попытки. Брейкпоинтами ответила и чешка, очень быстро сравняв счет. 

Первой удалось взять свою подаче Петре, хотя украинка могла ей снова помешать. Но грамотные действия чешки во время розыгрышей, использование превосходства в силе и точности ударов, а также успешная смена ритма позволили повести в счете.

Ключевым геймом первого сета стал седьмой, в котором борьба была не хуже, чем на настоящих турнирах. Свитолина имела несколько брейкпоинтов, но все же не смогла их реализовать. До конца партии Элине все же удалось один раз взять свою подачу, но на этом все и закончилось.

А вот в начале второго сета украинка завладела преимуществом и повела с брейком 3:0. Подача заметно улучшилась, с помощью нее получалось выигрывать легкие очки. Также удавалось больше затягивать розыгрыши, что является мощным оружием против соперниц атакующего стиля. 

Далее Квитова выиграла семь розыгрышей подряд и была близка к камбэку, но 7 – это не 8. Элина не собиралась отдавать свою подачу и сделала счет 4:1. Было видно, что во втором сете чешка начала подседать физически, а усталости в действиях Свитолиной не наблюдалось. 

Судьба матча решалась на супер тай-брейке, инициативу в котором сразу же захватила украинка. Она продолжила играть более уверенно, имея постоянное преимущество в несколько очков, которое вылилось в окончательный счет 10-5.

Сложно сказать, как бы завершился матч девушек на траве, но на харде Свитолина на дистанции выглядела более убедительно.

Отметим, что теннисистки стартуют на втором мини-турнире с полуфиналов и также могут встретиться в финале.

Полуфинальный матч с участием Свитолиной состоится в субботу. Соперница определится в матче Анастасия Севастова – Кики Бертенс.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    ihor63
      ihor63, 17.07.2020 16:31
    0
    Еліна молодець! Вона в кращій фізичній формі, що особливо проявилося після першого сету. Потовиділення в Еліни в рази менше, ніж у Квітової. Це дуже кидалося в очі
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.07.2020 16:22
    +2
    Мелочь,а приятно-молодчинка
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.07.2020 16:19
    +1
    И где эти людишки, которые ныли по ходу матча? Эля умничка!!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2020 16:19
    +1
    Вітаю Еліну з першим виграним турніром після карантину! Звичайно, дуже серйозно до цієї перемоги ставитися не потрібно, але впевненості у собі вона повинна додати. Все-таки переможена найбільш незручна для Еліни суперниця в Турі. Теніс Світоліної поступово повертається до неї, в другому сеті їй вдалося затягнути Петру у більш довгі розіграші, що призвело до атак чешки не з найкращих ситуацій, тому й стрімко виросла кількість її невимушених. Класичний сценарій боротьби з гостроатакуючою суперницею, і сьогодні він не без проблем, але спрацював. І трошки пощастило, що грати з Квітовою довелося не на траві.
    На вікенді будемо дивитися другу серію турніру. Цікаво було б побачити гру Еліни проти Бертенс.
    Ссылка
    Олег Цюцяк
      Олег Цюцяк, 17.07.2020 16:13
    +2
    Молодець!
    Супер початок!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.07.2020 16:22
    +2
    Мелочь,а приятно-молодчинка
    Ссылка
    Олег Цюцяк
      Олег Цюцяк, 17.07.2020 16:13
    +2
    Молодець!
    Супер початок!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.07.2020 16:19
    +1
    И где эти людишки, которые ныли по ходу матча? Эля умничка!!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2020 16:19
    +1
    Вітаю Еліну з першим виграним турніром після карантину! Звичайно, дуже серйозно до цієї перемоги ставитися не потрібно, але впевненості у собі вона повинна додати. Все-таки переможена найбільш незручна для Еліни суперниця в Турі. Теніс Світоліної поступово повертається до неї, в другому сеті їй вдалося затягнути Петру у більш довгі розіграші, що призвело до атак чешки не з найкращих ситуацій, тому й стрімко виросла кількість її невимушених. Класичний сценарій боротьби з гостроатакуючою суперницею, і сьогодні він не без проблем, але спрацював. І трошки пощастило, що грати з Квітовою довелося не на траві.
    На вікенді будемо дивитися другу серію турніру. Цікаво було б побачити гру Еліни проти Бертенс.
    Ссылка
    ihor63
      ihor63, 17.07.2020 16:31
    0
    Еліна молодець! Вона в кращій фізичній формі, що особливо проявилося після першого сету. Потовиділення в Еліни в рази менше, ніж у Квітової. Це дуже кидалося в очі
    Ссылка
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