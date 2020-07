Свитолина узнала потенциальных соперниц во второй части турнира в Берлине

Сегодня состоялась жеребьевка второй, хардовой части выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине.

Элина Свитолина снова начинает борьбу с полуфинала. Там украинка сыграет с Анастасией Севастовой или Кики Бертенс:

Draws and Friday schedule of Berlin exho 2nd leg (venue Hangar 6 at Tempelhof airport) pic.twitter.com/8vH7iDn7kq