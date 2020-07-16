Свитолина узнала потенциальных соперниц во второй части турнира в Берлине

Состоялась жеребьевка хардовой части «bett1Aces» в Берлине

  • 16.07.2020 16:09
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Свитолина узнала потенциальных соперниц во второй части турнира в Берлине
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня состоялась жеребьевка второй, хардовой части выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине.

Элина Свитолина снова начинает борьбу с полуфинала. Там украинка сыграет с Анастасией Севастовой или Кики Бертенс:

Ранее украинка уже обыграла Севастову в полуфинале травяной части турнира.

Напомним, финал травяной части «bett1Aces» между Свитолиной и Петрой Квитовой пока так и не состоялся из-за погодных условий. Матч был перенесен на пятницу, 17 июля.

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