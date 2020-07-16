Свитолина узнала потенциальных соперниц во второй части турнира в Берлине

Сегодня состоялась жеребьевка второй, хардовой части выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине.
Элина Свитолина снова начинает борьбу с полуфинала. Там украинка сыграет с Анастасией Севастовой или Кики Бертенс:
Draws and Friday schedule of Berlin exho 2nd leg (venue Hangar 6 at Tempelhof airport) pic.twitter.com/8vH7iDn7kq— Michal Samulski (@MichalSamulski) July 16, 2020
Ранее украинка уже обыграла Севастову в полуфинале травяной части турнира.
Напомним, финал травяной части «bett1Aces» между Свитолиной и Петрой Квитовой пока так и не состоялся из-за погодных условий. Матч был перенесен на пятницу, 17 июля.
Источник — Twitter
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