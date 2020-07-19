Свитолина проиграла матч за третье место на выставочном турнире в Берлине

Лучшая украинская теннисистка уступила хозяйке соревнований

  • 19.07.2020 16:19
  • 1990 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина проиграла матч за третье место на выставочном турнире в Берлине
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла поединок за третье место в рамках второго мини-турнира на выставочных соревнованиях «bett1Aces» в Берлине.

В утешительном финале украинку обыграла немка Андреа Петкович (№87 WTA), которая в 1/2 финала уступила Петре Квитовой из Чехии (№12 WTA).

Берлин 2. Матч за третье место
Элина Свитолина (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 4:6, 6:7(1)

Старт сегодняшнего матча для Свитолиной был ужасным. Складывалось ощущение, что это сиквел вчерашнего матча с Севастовой. Петкович очень быстро зарабатывала очки, совершенно не имея проблем на своей подаче. Она повела 5:0 и имела двойной сетбол на приеме. И только в этот момент расклад сил на корт стал иным: украинка начала доминировать, возродив интригу.

Казалось, что она может даже совершить невероятный камбек, но при счете 4:5 Элина обидно отдала свою подачу.

Вторая партия была более ровной. В начале сета девушки обменялись брейками, Свитолина имела еще один брейкпоинт в третьем гейме, но после этого теннисистки стабильно защищали свои подачи.

Пришлось играть тай-брейк, во время которого немка сразу же обозначила свое преимущество и без проблем довела матч до победы.

Против Петкович Свитолина выглядела лучше, чем во вчерашнем матче, но и соперница не могла продемонстрировать той вариативности игры, которую вчера показала Севастова. Элина могла сегодня и победить в борьбе, но особого смысла в этом не было. Хозяйке кортов выигрыш конкретно этого матча точно был важнее.

Напомним, Свитолина выиграла первый мини-турнир в Берлине.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 19.07.2020 16:31
    -1
    Сьогодні гра прорізалася серіями на кілька геймів, і потім зникала. Та ж сама проблема, що супроводжувала Еліну весь минулий рік. Не вистачає стабільності в грі - мабуть, найважливішого свого козиря. Побачимо, як буде з рестартом сезону. Вангую величезну кількість сенсацій не тільки за участю Еліни. Жіночий теніс - він же такий жіночий)
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    Александр Ад
      Александр Ад, 19.07.2020 16:29
    +1
    В простейших ситуациях Элина часто принимала неправильные решения.а когда принимала правильные, очень часто не попадала в корт. Ошибок наделала раза в три больше соперницы,хотя играла лучше,чем вчера..
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 19.07.2020 16:29
    +1
    В простейших ситуациях Элина часто принимала неправильные решения.а когда принимала правильные, очень часто не попадала в корт. Ошибок наделала раза в три больше соперницы,хотя играла лучше,чем вчера..
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