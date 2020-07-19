Свитолина проиграла матч за третье место на выставочном турнире в Берлине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла поединок за третье место в рамках второго мини-турнира на выставочных соревнованиях «bett1Aces» в Берлине.

В утешительном финале украинку обыграла немка Андреа Петкович (№87 WTA), которая в 1/2 финала уступила Петре Квитовой из Чехии (№12 WTA).

Берлин 2. Матч за третье место

Элина Свитолина (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 4:6, 6:7(1)

Старт сегодняшнего матча для Свитолиной был ужасным. Складывалось ощущение, что это сиквел вчерашнего матча с Севастовой. Петкович очень быстро зарабатывала очки, совершенно не имея проблем на своей подаче. Она повела 5:0 и имела двойной сетбол на приеме. И только в этот момент расклад сил на корт стал иным: украинка начала доминировать, возродив интригу.

Казалось, что она может даже совершить невероятный камбек, но при счете 4:5 Элина обидно отдала свою подачу.

Вторая партия была более ровной. В начале сета девушки обменялись брейками, Свитолина имела еще один брейкпоинт в третьем гейме, но после этого теннисистки стабильно защищали свои подачи.

Пришлось играть тай-брейк, во время которого немка сразу же обозначила свое преимущество и без проблем довела матч до победы.

Против Петкович Свитолина выглядела лучше, чем во вчерашнем матче, но и соперница не могла продемонстрировать той вариативности игры, которую вчера показала Севастова. Элина могла сегодня и победить в борьбе, но особого смысла в этом не было. Хозяйке кортов выигрыш конкретно этого матча точно был важнее.

Напомним, Свитолина выиграла первый мини-турнир в Берлине.