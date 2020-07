Уго ЛЬОРИС: «Конфликт с Соном? Это останется в раздевалке»

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис высказался о конфликте с форвардом Сон Хын Мином. Перепалка случилась в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:0).

«Это останется в раздевалке. За ее пределами вы можете говорить всё, что захотите. Все игроки уважают друг друга. То, что произошло между мной и Соном, — это часть футбола. В этом нет никаких проблем. В конце игры вы могли видеть, что мы более чем довольны быть частью команды и тем, что мы победили», — сказал Льорис.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR