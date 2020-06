ВИДЕО. Интер представил форму на новый сезон

Миланский «Интер» представила комплект формы, в котором команда выступать в сезоне 2020/2021.

Форма выполнена в традиционных черно-синих цветах, но вместо вертикальных полос на футболке зигзаги.

👕 | MAGLIA



Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY