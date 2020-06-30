ВИДЕО. Интер представил форму на новый сезон

Миланский «Интер» представила комплект формы, в котором команда выступать в сезоне 2020/2021.
Форма выполнена в традиционных черно-синих цветах, но вместо вертикальных полос на футболке зигзаги.
👕 | MAGLIA— Inter (@Inter) June 30, 2020
Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY
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Максим Гаптар, Sport.ua
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