Эллас Верона

23 ноября миланский «Интер» встретился против «Вероны» в рамках 13-го тура Серии А.

Матч прошел на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в городе Верона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судьба футбольного противостояния разрешалась еще в первом тайме. «Интер» закинул пять мячей в ворота «Верони». Дублем во встрече отметился Маркус Тюрам. Также реализовали свои возможности Стефан Де Врей, Хоакин Корреа и Янн-Аурель Биссек. Финальный счет – 5:0 в пользу гостей.

Серии А. 13-й, 23 ноября

«Верона» – «Интер» – 0:5

Голы: Корреа, 17, Тюрам, 22, 25, Де Врей, 31, Биссек, 41

Видео голов и обзор матча