Эллас Верона

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23 ноября 2024, 20:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:30
169
0

Верона – Интер – 0:5. Отгрузили в первом тайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А

23 ноября 2024, 20:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:30
169
0
Верона – Интер – 0:5. Отгрузили в первом тайме. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября миланский «Интер» встретился против «Вероны» в рамках 13-го тура Серии А.

Матч прошел на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в городе Верона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судьба футбольного противостояния разрешалась еще в первом тайме. «Интер» закинул пять мячей в ворота «Верони». Дублем во встрече отметился Маркус Тюрам. Также реализовали свои возможности Стефан Де Врей, Хоакин Корреа и Янн-Аурель Биссек. Финальный счет – 5:0 в пользу гостей.

Серии А. 13-й, 23 ноября

«Верона» – «Интер» – 0:5

Голы: Корреа, 17, Тюрам, 22, 25, Де Врей, 31, Биссек, 41

Видео голов и обзор матча

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Биссек (Интер Милан).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
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Верона Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Маркус Тюрам Стефан Де Врей Янн-Аурель Биссек Хоакин Корреа
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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