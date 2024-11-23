Эллас Верона

Верона – Интер – 0:5. Отгрузили в первом тайме. Видео голов и обзор
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23 ноября миланский «Интер» встретился против «Вероны» в рамках 13-го тура Серии А.
Матч прошел на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в городе Верона.
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Судьба футбольного противостояния разрешалась еще в первом тайме. «Интер» закинул пять мячей в ворота «Верони». Дублем во встрече отметился Маркус Тюрам. Также реализовали свои возможности Стефан Де Врей, Хоакин Корреа и Янн-Аурель Биссек. Финальный счет – 5:0 в пользу гостей.
Серии А. 13-й, 23 ноября
«Верона» – «Интер» – 0:5
Голы: Корреа, 17, Тюрам, 22, 25, Де Врей, 31, Биссек, 41
Видео голов и обзор матча
События матча
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