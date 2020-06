Свитолина поделилась снимком, от которого у нее мурашки по коже

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась приятным воспоминанием из 2019 года.

«В апреле прошлого года у меня была прекрасная возможность принять участие в съемках с потрясающей командой NikeCourt в историческом Олимпийском теннисном центре в Афинах. В форме, в которой я играла с своем (как все сложилось) первом полуфинале Уимблдона.

От мыслей об этом у меня мурашки по коже... Коллекционируйте прекрасные воспоминания», – написала Свитолина в твиттере.

Напомним, в полуфинале Уимблдона-2019 Свитолина проиграла Симоне Халеп.

Back to April last year ,when I had amazing opportunity to do filming with awesome @nikecourt team on historical Olympic Center Court in Athens. In my (how it turned out) first semifinal @wimbledon outfit🤩.⁣

Thinking back about it gives me chills..

Collect beautiful memories💭 pic.twitter.com/AfzuBDHmZP