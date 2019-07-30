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СВИТОЛИНА: «Не ожидала, что дойду до полуфинала на Уимблдоне»

Первая ракетка Украины – об удачном выступлении на травяном мейджоре

  • 30.07.2019 10:03
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СВИТОЛИНА: «Не ожидала, что дойду до полуфинала на Уимблдоне»
© WTA. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о лучшем достижении на турнирах Большого шлема – выходе в полуфинал Уимблдона-2019.
 
«Определенно, я не ожидала, что свой первый полуфинал на Шлемах проведу на Уимблдоне. 
 
Это был отличный шаг для меня после всей боли и трудных психологических моментов, через которые я прошла. Для меня это были отличные соревнования. 
 
Думаю, я научилась многому и многое приобрела во время Уимблдона. Нужно быть действительно терпеливым. Ты должен тяжело работать, чтобы заработать свой шанс. Думаю, важно не слишком задумываться об этом, а, если есть цель, то нужно просто работать, чтобы достичь ее, даже если случаются тяжелые периоды», – сказала Свитолина.
 
 
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Источник — WTA

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