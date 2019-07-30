Определилась соперница Свитолиной по второму кругу в Сан-Хосе

В первом круге хардового Премьера в Сан-Хосе россиянка Дарья Касаткина (№40 WTA) уверенно обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску (№58 WTA) и стала соперницей украинки Элины Свитолиной во втором раунде.
Сан-Хосе. Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:2
Отметим, что Свитолина ранее четырежды встречалась с Касаткиной и неизменно побеждала.
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Источник — Sport.ua
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