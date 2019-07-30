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Определилась соперница Свитолиной по второму кругу в Сан-Хосе

Украинка начнет турнир матчем против россиянки Дарьи Касаткиной

  • 30.07.2019 08:05
  • 395 просмотров
  • 1 комментарий
Определилась соперница Свитолиной по второму кругу в Сан-Хосе
© WTA. Дарья Касаткина
В первом круге хардового Премьера в Сан-Хосе россиянка Дарья Касаткина (№40 WTA) уверенно обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску (№58 WTA) и стала соперницей украинки Элины Свитолиной во втором раунде.
 
Сан-Хосе. Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:2
 
Отметим, что Свитолина ранее четырежды встречалась с Касаткиной и неизменно побеждала.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 30.07.2019 08:09
    0
    Касаткіна це кращий варіант опонентки для Елі, згадуючи 2 поразки українки від Бузи. А з любителями гри в захисті Еліна вміє справлятися.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 30.07.2019 08:09
    0
    Касаткіна це кращий варіант опонентки для Елі, згадуючи 2 поразки українки від Бузи. А з любителями гри в захисті Еліна вміє справлятися.
    Ссылка
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