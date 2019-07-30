Свитолина заявилась на турнир в Чжэнчжоу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на хардовый Премьер, который пройдет в китайском городе Чжэнчжоу.

Кроме Свитолиной из первой десятки в этих соревнованиях планируют сыграть Симона Халеп и Арина Соболенко.

Любопытно, что турнир в Чжэнчжоу пройдет с 9 по 15 сентября, то есть сразу же после завершения US Open. Ранее Элина в это время предпочитала отдыхать от североамериканских турниров.

Также отметим, что «Zhengzhou Open» впервые получил столь высокий статус и призовой фонд в размере $1,000,000. Предыдущие два года эти соревнования были категории WTA 125K. В текущем сезоне турнир в Чжэнчжоу заменил «Connecticut Open».