Свитолина заявилась на турнир в Чжэнчжоу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на хардовый Премьер, который пройдет в китайском городе Чжэнчжоу.
Кроме Свитолиной из первой десятки в этих соревнованиях планируют сыграть Симона Халеп и Арина Соболенко.
Любопытно, что турнир в Чжэнчжоу пройдет с 9 по 15 сентября, то есть сразу же после завершения US Open. Ранее Элина в это время предпочитала отдыхать от североамериканских турниров.
Также отметим, что «Zhengzhou Open» впервые получил столь высокий статус и призовой фонд в размере $1,000,000. Предыдущие два года эти соревнования были категории WTA 125K. В текущем сезоне турнир в Чжэнчжоу заменил «Connecticut Open».
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Источник — Twitter
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