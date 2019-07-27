Сан-Хосе. Свитолина получила первый номер посева

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила первый номер посева на хардовом турнире в Сан-Хосе.
Свитолина начнет со второго круга, где сыграет с победительницей противостояния Михаэла Бузэрнеску - Дарья Касаткина.
Кроме того, с квалификации турнир начнет Надежда Киченок.
Турнир пройдет с 29-го июля по 4-е августа.
Источник — Большой теннис Украины
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