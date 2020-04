Проехалась на велосипеде – заплатила штраф. Теннисистка нарушила карантин

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс рассказала, что ее остановила и оштрафовала полиция за нарушение условий карантина.

Для тренировки Флипкенс решила совершить велопрогулку на велосипеде. Бельгийская теннисистка проехала 130 км на велосипеде и пересекла границу Нидерландов. При этом она даже не поняла, что оказалась на территории другого государства.

Когда Кирстен вернулась в Бельгию, ее остановили полицейские и выписали штраф в размере 250 евро.

Флипкенс написала: «Я проехала 130 км по GPS. Когда поняла, что нахожусь в Нидерландах, сразу отправилась назад по самой короткой дороге. Затем я увидела полицейских, они прижали меня к обочине, включили сирены, будто я какой-то преступник. Это было неприятно».

Voor alle duidelijkheid, nee ik moest niet in Nederland zijn. En nee er stond nergens aangegeven op mijn fietsroute dat ik Nederland binnen was gereden. Ja ik was in fout. Maar wees redelijk en vooral consequent @federalepolitie @politielommel