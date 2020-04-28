Проехалась на велосипеде – заплатила штраф. Теннисистка нарушила карантин

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс рассказала, что ее остановила и оштрафовала полиция за нарушение условий карантина.

Для тренировки Флипкенс решила совершить велопрогулку на велосипеде. Бельгийская теннисистка проехала 130 км на велосипеде и пересекла границу Нидерландов. При этом она даже не поняла, что оказалась на территории другого государства.

Когда Кирстен вернулась в Бельгию, ее остановили полицейские и выписали штраф в размере 250 евро.

Флипкенс написала: «Я проехала 130 км по GPS. Когда поняла, что нахожусь в Нидерландах, сразу отправилась назад по самой короткой дороге. Затем я увидела полицейских, они прижали меня к обочине, включили сирены, будто я какой-то преступник. Это было неприятно».