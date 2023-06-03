Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Украинка и Русе обыграли тандем Флипкенс / Роджерс
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 3-й раунд парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
В 1/16 финала соревнований украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в трех сетах обыграли тандем Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Шелби Роджерс (США) за 2 часа и 5 минут.
Ролан Гаррос 2023. Пары. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Шелби Рожерс (США) – 3:6, 6:4, 6:3
Следующие соперницы Костюк и Русе определятся во встрече Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя – Коко Гауфф / Джессика Пегула.
Лучшим результатом Марты в паре на Ролан Гаррос является четвертьфинал (2020, 2022).
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