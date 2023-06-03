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  4. Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Ролан Гаррос
03 июня 2023, 14:23 |
1435
8

Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2023

Украинка и Русе обыграли тандем Флипкенс / Роджерс

03 июня 2023, 14:23 |
1435
8
Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 3-й раунд парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/16 финала соревнований украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в трех сетах обыграли тандем Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Шелби Роджерс (США) за 2 часа и 5 минут.

Ролан Гаррос 2023. Пары. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Шелби Рожерс (США) – 3:6, 6:4, 6:3

Следующие соперницы Костюк и Русе определятся во встрече Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя – Коко Гауфф / Джессика Пегула.

Лучшим результатом Марты в паре на Ролан Гаррос является четвертьфинал (2020, 2022).

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Кирстен Флипкенс Шелби Роджерс Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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captain2009
З перемогою, але, напевно, це потолок для Марти з Габі на цьому РГ. Далі або Гауф\Пегула, або Майя\аза, і це вже інший рівень. Бажаю дівчатам, звичайно, щоб вони зібралися і показали свою найкращу гру! Шанси завжди є, навіть, проти грізних опоненток. Хто думав, що Катка с Барборою вилетять одразу в першому колі? 
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+2
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introvert
Рідко дивлюся парні зустрічі, але сьогодні знайшов час для перегляду другої половини матчу. Наші Габі з Мартою відпрацювали її на відмінно. Особливо Марта, яка сьогодні була сильною ланкою) Підозрюю, що перша половина була не така ідеальна, але менше з тим.
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+2
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kollekciy
Дівчат з перемогою. Марта сьогодні подавала добре всю гру, а от рухатися за складнішими м'ячами, першу половину гри ніяк не хотіла, а у Габі ще й подача з початку ніяк не йшла. А Роджерс постійно ходила посміхалася, треба було її якось покарати. І от в середині другого сету, Русе нарешті подала подачу і дівчата почали оживати, показувати хоч трохи свою справжню гру.
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0
qwer wqyt
поки дивився був суцільний кошмар ... З перемогою
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