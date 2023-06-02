Костюк / Русе – Флипкенс / Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграют против тандема ​Кирстен Флипкенс / ​Шелби Роджерс​ (Бельгия / США). Матч состоится первым запуском на корте №6. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя – Кори Гауфф / Джессика Пегула.

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