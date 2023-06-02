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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 22:31 | Обновлено 02 июня 2023, 23:00
207
0

Костюк / Русе – Флипкенс / Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда парного разряда на Ролан Гаррос

02 июня 2023, 22:31 | Обновлено 02 июня 2023, 23:00
207
0
Костюк / Русе – Флипкенс / Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграют против тандема ​Кирстен Флипкенс / ​Шелби Роджерс​ (Бельгия / США). Матч состоится первым запуском на корте №6. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя – Кори Гауфф / Джессика Пегула.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Кирстен Флипкенс Шелби Роджерс
Источник Sport.ua
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