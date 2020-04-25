Милевский и Нойок - в основе Динамо Брест на матч против команды Вернидуба

Сегодня в 19:00 в чемпионате Беларуси пройдет матч «Динамо» Брест - «Шахтер» Солигорск.
В составе хозяев на поле выйдут украинцы Александр Нойок и Артем Милевский. «Шахтер» тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб.
📋 Состав "Динамо-Брест" на матч с "Шахтёром" / Line-up for the match against Shakhter Soligorsk— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 25, 2020
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📹 Видеотрансляция / Broadcast: https://t.co/zX8bZtpgdl
⠀#fcdb1960 pic.twitter.com/75wXTIZvDt
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Источник — Sport.ua
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