Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы Твердохлеб боролся за лучшего бомбардира УПЛ»

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил победу 2:0 над «Карпатами» в последнем для команды матче года. Наставник отметил результативность хавбека Егора Твердохлеба.

– Эмоции после побед всегда на высоком уровне. Мы очень довольны, что завершили год победой. В последних восьми матчах мы взяли 20 очков из 24 – это о чем-то говорит. Ребят я поблагодарил за их отношение, сыграли неплохо, мы могли забить еще больше, но два тоже достаточно. С хорошим настроением идем в отпуск, а после него уже соберемся и будем готовиться к весенним матчам.

– Впечатление такое, что появилось созвездие игроков.

– Созвездия нет. Ребята выполняют то, что мы просим и как их тренируем. Они хорошо себя чувствуют. Снова забил гол Егор Твердохлеб – уже восьмой в этом сезоне. Я очень рад за него и хотел бы, чтобы он еще больше забивал и сражался за звание лучшего бомбардира УПЛ. У нас много молодых игроков: Кузык, Никитишин, Драмбаев, Дибанго и другие. Я рассчитываю на Каменского и Шевченко – это наши воспитанники, они очень перспективны. Однако все зависит от них и от того, как они проведут сбор. Я бы хотел, чтобы после сбора они были основными исполнителями в нашей команде.

– Что скажете о прогрессе Твердохлеба?

– Твердохлеб – один из лидеров нашей команды. По объему работы в течение игры он всегда на первом месте. Он делает много работы, в том числе беговой, много спринтов. Я смотрел такие цифры в «Карпатах». Я вам скажу, что «Карпаты» – очень непростая команда, которая набрала неплохую форму. Потому что шесть-семь игроков выполняют большой объем бега за игру: от 1100 до 1600. Это практически вся линия атаки: Чачуа, Бруниньо – очень талантливые ребята, также Пабло Альварес и Стенио. Думаю, что «Карпаты» находятся на этом месте и борются за еврокубки. И после сбора они продолжат это делать. Команда молодая и неплохая, умеющая играть в футбол, а не бьет куда-нибудь.