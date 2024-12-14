Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы Твердохлеб боролся за лучшего бомбардира УПЛ»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 20:25 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:48
516
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы Твердохлеб боролся за лучшего бомбардира УПЛ»

Команда закрыла год победой

14 декабря 2024, 20:25 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:48
516
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу, чтобы Твердохлеб боролся за лучшего бомбардира УПЛ»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил победу 2:0 над «Карпатами» в последнем для команды матче года. Наставник отметил результативность хавбека Егора Твердохлеба.

– Эмоции после побед всегда на высоком уровне. Мы очень довольны, что завершили год победой. В последних восьми матчах мы взяли 20 очков из 24 – это о чем-то говорит. Ребят я поблагодарил за их отношение, сыграли неплохо, мы могли забить еще больше, но два тоже достаточно. С хорошим настроением идем в отпуск, а после него уже соберемся и будем готовиться к весенним матчам.

– Впечатление такое, что появилось созвездие игроков.

– Созвездия нет. Ребята выполняют то, что мы просим и как их тренируем. Они хорошо себя чувствуют. Снова забил гол Егор Твердохлеб – уже восьмой в этом сезоне. Я очень рад за него и хотел бы, чтобы он еще больше забивал и сражался за звание лучшего бомбардира УПЛ. У нас много молодых игроков: Кузык, Никитишин, Драмбаев, Дибанго и другие. Я рассчитываю на Каменского и Шевченко – это наши воспитанники, они очень перспективны. Однако все зависит от них и от того, как они проведут сбор. Я бы хотел, чтобы после сбора они были основными исполнителями в нашей команде.

– Что скажете о прогрессе Твердохлеба?

– Твердохлеб – один из лидеров нашей команды. По объему работы в течение игры он всегда на первом месте. Он делает много работы, в том числе беговой, много спринтов. Я смотрел такие цифры в «Карпатах». Я вам скажу, что «Карпаты» – очень непростая команда, которая набрала неплохую форму. Потому что шесть-семь игроков выполняют большой объем бега за игру: от 1100 до 1600. Это практически вся линия атаки: Чачуа, Бруниньо – очень талантливые ребята, также Пабло Альварес и Стенио. Думаю, что «Карпаты» находятся на этом месте и борются за еврокубки. И после сбора они продолжат это делать. Команда молодая и неплохая, умеющая играть в футбол, а не бьет куда-нибудь.

По теме:
Полесье – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Ингулец – Колос. Текстовая трансляция матча
«Иди работай и не ной». Легенда Динамо вспомнил о стиле работы Лобановского
Карпаты Львов Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Карпаты Украинская Премьер-лига Егор Твердохлеб
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Футбол | 14 декабря 2024, 19:03 7
Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде

Состоялось четыре матча АПЛ

Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Бокс | 14 декабря 2024, 00:16 0
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика

Дерек считает, что смог бы взять реванш у Александра

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 14.12.2024, 02:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Аморима перед манчестерским дерби
Футбол | 14.12.2024, 19:10
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Аморима перед манчестерским дерби
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Аморима перед манчестерским дерби
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Футбол | 14.12.2024, 08:36
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
uausa
Ось це розбір від ТРЕНЕРА!!!!
Дав характеристику і своїм і чужим. Мав план на гру - не спрацювало.
Зробив корективи по ходу гри - перемога. 
Браво!
Ответить
+2
Володимир
Юра а пеналь у ваші ворота був? А ти руку подав Лупашку? Ляпати ти вмієш, а коли чмо ламає гру, про це теж потрібно говорити.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
13.12.2024, 20:31 6
Футбол
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
12.12.2024, 17:35 11
Футбол
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
12.12.2024, 20:24 7
Футбол
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
14.12.2024, 07:50 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
12.12.2024, 20:04
Бокс
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 366
Футбол
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 114
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем