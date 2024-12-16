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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:28
1662
0

Ярмаш назвал самого талантливого воспитанника Динамо времен Милевского

Григорий Ярмаш отметил Владимира Самборского, не сумевшего раскрыть свой потенциал

16 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:28
1662
0
Ярмаш назвал самого талантливого воспитанника Динамо времен Милевского
ФК Шахтер Донецк. Владимир Самборский

Бывший защитник национальной сборной Украины Григорий Ярмаш, в свое время игравший за дубль киевского «Динамо» рассказал, кого считает самым талантливым воспитанником «бело-синих». Ярмаш заявил, что Владимиру Самборскому так и не удалось реализовать потенциал.

«Самборскому травма помешала. Он немного поиграл за ФК Харьков, однако, думаю, мог бы достичь большего», – сказал Ярмаш.

В структуре столичного гранда Самборский находился с 2001 по 2003 гг., играя за Динамо-2 и Динамо-3. Также Владимир был игроком Металлиста, Арсенала (Харьков), ФК Харьков и Кривбасса. За молодежную сборную Украины защитник провел 15 матчей.

Ранее Григорий Ярмаш рассказал интересную историю, связанную с братьями Суркисами.

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Владимир Самборский Григорий Ярмаш Александр Алиев Артем Милевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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