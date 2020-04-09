ФОТО. Роналду грубо нарушил карантин, проведя тренировку на стадионе

35-летний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду провел тренировку на «Стадионе Мадейры», несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Роналду занимался рядом с другими футболистами.

Ранее Роналду призывал своих подписчиков соблюдать карантин и оставаться дома, чтобы минимизировать риск заражения.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.