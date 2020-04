ФОТО. Роналду грубо нарушил карантин, проведя тренировку на стадионе

35-летний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду провел тренировку на «Стадионе Мадейры», несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Роналду занимался рядом с другими футболистами.

Ранее Роналду призывал своих подписчиков соблюдать карантин и оставаться дома, чтобы минимизировать риск заражения.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).



No days off for the GOAT👌🏻🙌🏻👑🐐 pic.twitter.com/YPi9PhAS9c