Юрист: «За 18 лет работы ни разу не видела в контракте слова форс-мажор»

Юрист ассоциации футболистов Юлия Гречко рассказала о ситуации с контрактами игроков в условиях форс-мажора.

«Ассоциация футболистов профессионалов Украины разделяет рекомендации FIFPro, членом организации которой она является. Контракты на сегодня являются действующими и должны исполняться как со стороны клуба, так и со стороны футболиста. Ни один из футболистов, что касается нарушения контрактов к нам не обращался. Клубы консультируются в телефоном режиме.

За 18 лет работы в футболе я никогда не видела, чтоб в контракте были прописаны слова «форс-мажор». На сегодня документы которые регулируют трудовые отношения между футболистами и клубами, не предусматривают такое понятие как «форс-мажор». Какие решения будут приняты в ФИФА или в УЕФА такие решения будет принимать и Футбольная Федерация Украины», - сказала Гречко.

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