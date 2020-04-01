Юрист: «За 18 лет работы ни разу не видела в контракте слова форс-мажор»

Юлия Гречко считает, что контракты футболистов не предусматривают такое понятие как «форс-мажор»

  • 01.04.2020 14:37
  • 452 просмотра
  • 2 комментария
Юрист: «За 18 лет работы ни разу не видела в контракте слова форс-мажор»
© УПЛ

Юрист ассоциации футболистов Юлия Гречко рассказала о ситуации с контрактами игроков в условиях форс-мажора.

«Ассоциация футболистов профессионалов Украины разделяет рекомендации FIFPro, членом организации которой она является. Контракты на сегодня являются действующими и должны исполняться как со стороны клуба, так и со стороны футболиста. Ни один из футболистов, что касается нарушения контрактов к нам не обращался. Клубы консультируются в телефоном режиме. 

За 18 лет работы в футболе я никогда не видела, чтоб в контракте были прописаны слова «форс-мажор». На сегодня документы которые регулируют трудовые отношения  между футболистами и клубами, не предусматривают такое понятие как «форс-мажор». Какие решения будут приняты в ФИФА или в УЕФА такие решения будет принимать и Футбольная Федерация Украины», - сказала Гречко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 01.04.2020 15:00
    0
    не знаю-не знаю, в обычных договорах, скажем, на выполнение каких-нибудь строительных работ, или на покупку чего-то на постоянной основе на год, допустим форсмажор есть, хотя бы одной строчкой, а тут -нету? очень непредусмотрительно, наверное дурачки контракты составляют.
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    common_sense
    online
      common_sense, 01.04.2020 14:52
    +1
    суд для этого и существует
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    common_sense
    online
      common_sense, 01.04.2020 14:52
    +1
    суд для этого и существует
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 01.04.2020 15:00
    0
    не знаю-не знаю, в обычных договорах, скажем, на выполнение каких-нибудь строительных работ, или на покупку чего-то на постоянной основе на год, допустим форсмажор есть, хотя бы одной строчкой, а тут -нету? очень непредусмотрительно, наверное дурачки контракты составляют.
    Ссылка
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