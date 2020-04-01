Вадим ШАБЛИЙ: «Это форс-мажор, и в каждом контракте он прописан»

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, владеющий компанией Prostar, с которой сотрудничает немалое количество украинских футболистов, рассказал о ситуации с контрактами футболистов в условиях форс-мажора.

– Насколько уже ощутим кризис в мире футбола, который спровоцировал коронавирус?

– Пока никак это не отражается на футболистах. Им никто не предлагает понизить условия или отказаться от заработной платы. Все клубы держат ситуацию под контролем.

Думаю, наш футбол переживет этот кризис. Похожая ситуация была в 2014 году: некоторые клубы банкротились, другие - выдержали. У нас нет самоокупаемых клубов. Потери будут минимальны.

Понижение зарплат ни с кем не обсуждали, даже намеков не было. Речь только о возобновлении тренировочного процесса, игр.

– Если собственник клуба не сможет в полном объеме выплатить зарплату, то по контракту он на этот шаг пойти не сможет?

– Я считаю, что сможет. Это форс-мажор, и в каждом контракте он прописан. А форс-мажор может быть разным. Эту ситуацию может использовать и клуб, и сам футболист. Клуб не заинтересован в расставании с дорогостоящими игроками.