ВИДЕО. Моуриньо и другие. Звезды футбола – о профилактике коронавируса

ФИФА выступила видеоролик о профилактике коронавируса

  • 16.03.2020 23:12
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ВИДЕО. Моуриньо и другие. Звезды футбола – о профилактике коронавируса
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

ФИФА совместно со Всемирной организацией здравохранения выпустили видеоролик, в котором звезды мирового футбола сообщают о том, как надо бороться с коронавирусом:

Арсен Венгер: «Мы все знаем, что ситуация с коронавирусом очень серьезная, и нам нужно прежде всего позаботиться о здоровье. Есть 5 основных тактик борьбы с коронавирусом, и я призываю всех вас дисциплинированно подойти к этим тактикам».

Маурисио Почеттино: «Все начинается с рук. Пожалуйста, мойте свои руки часто. И если возможно, то со спиртосодержащими средствами».

Кейси Стоуни: «Прикрывайте локтевым сгибом нос и рот, когда чихаете или кашляете. Если используете платки, то избавляйтесь от них немедленно».

Алиу Сиссе: «Избегайте касаний глаз, носа и рта. Это позволит избежать проникновения вируса в организм».

Жозе Моуринью: «При общении сделайте шаг назад. Оставайтесь как минимум в метре от всех, кто чихает или кашляет».

Джилл Эллис: «Если чувствуете себя плохо, оставайтесь дома. В некоторых странах оставаться дома будет хорошим советом и для здоровых людей. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям вашего врача».

Джанни Инфантино: «Оставайтесь всегда начеку. Следуйте этим рекомендациям и поддержите ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Вместе мы выиграем этот трудный матч».

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Источник — Twitter

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