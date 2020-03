ВИДЕО. Хавбек Арсенала Торрейра получил ужасную травму

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра получил серьезную травму ноги в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0).

Уругваец получил повреждение после подката защитника соперников Джеймса Болтона. Судья матча Майк Дин даже не зафиксировал нарушение правил.

Торрейра не смог продолжить матч, и его забрали с поля на носилках, вместо него вышел хавбек Дани Себальос. После игры Лукас покинул стадион с помощью костылей.

