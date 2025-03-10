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  4. Бруну повторил достижение Салаха и Холанда в Премьер-лиге
Англия
10 марта 2025, 22:42 |
251
0

Бруну повторил достижение Салаха и Холанда в Премьер-лиге

«Ман Юнайтед» и «Арсенал» разошлись ничьей

10 марта 2025, 22:42 |
251
0
Бруну повторил достижение Салаха и Холанда в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш во встрече против «Арсенала» забил гол и стал третьим игроком АПЛ, который отметился 25 или более результативными действиями во всех соревнованиях в каждом из последних трех сезонов (2022/23: 14 Г + 14 А, 2023/24: 15 Г + 13 А, 2024/25: 12 Г + 13 А).

9 марта состоялась встреча 28-го тура английского чемпионата между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1.

До Бруну этим достижением отметились Эрлинг Холанд (2022/23: 52 Г + 9 А, 2023/24: 38 Г + 5 А, 2024/25: 28 Г + 4 А) и Мохамед Салах (2022/23: 30 Г + 16 А, 2023/24: 25 Г + 14 А, 2024/25: 32 Г + 22 А).

В текущей кампании АПЛ португалец сыграл 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 ассистов. «МЮ» располагается на 14-м месте в таблице чемпионата (9 побед, 7 ничьих, 12 поражений).

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Мохамед Салах Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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