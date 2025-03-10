Бруну повторил достижение Салаха и Холанда в Премьер-лиге

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш во встрече против «Арсенала» забил гол и стал третьим игроком АПЛ, который отметился 25 или более результативными действиями во всех соревнованиях в каждом из последних трех сезонов (2022/23: 14 Г + 14 А, 2023/24: 15 Г + 13 А, 2024/25: 12 Г + 13 А).

9 марта состоялась встреча 28-го тура английского чемпионата между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1.

До Бруну этим достижением отметились Эрлинг Холанд (2022/23: 52 Г + 9 А, 2023/24: 38 Г + 5 А, 2024/25: 28 Г + 4 А) и Мохамед Салах (2022/23: 30 Г + 16 А, 2023/24: 25 Г + 14 А, 2024/25: 32 Г + 22 А).

В текущей кампании АПЛ португалец сыграл 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 ассистов. «МЮ» располагается на 14-м месте в таблице чемпионата (9 побед, 7 ничьих, 12 поражений).