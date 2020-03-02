2 марта лондонский «Арсенал» победил в гостях «Портсмут» и пробился в 1/4 финала Кубка Англии.
Лондонский клуб забил два гола сопернику на выезде. Отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.
Кубок Англии
1/8 финала
«Портсмут» – «Арсенал» – 0:2
Голы: Папастатопулос, 45+4, Нкетиа, 51.
«Портсмут»: Басс, Маккрори, Болтон, Седдон, Берджесс, Макгихан, Уильямс, Клоуз, Эванс (Кэннон, 74), Харрисон (Маркис, 67), Харнесс (Кертис, 67).
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз, Мари, Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Уиллок (Джака, 87), Нелсон (Мэйтланд-Найлс, 90+1), Нкетиа, Сака, Мартинелли.
Предупреждения: Гендузи, 35. Макгихан, 40.
Судья: Дин (Англия).
Портсмут. Стадион «Фраттон Парк».
Источник — Sport.ua
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