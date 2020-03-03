Портсмут – Арсенал – 0:2. Видео голов и обзор матча

2 марта лондонский «Арсенал» победил в гостях «Портсмут» со счетом 2:0 и пробился в 1/4 финала Кубка Англии.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Портсмут - Арсенал
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Сократис Папастатопулос (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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