ВИДЕО. Футболистка вывихнула колено, но кулаком вернула его на место

Футболистка шотландской команды «Сент-Миррен» Джейн О’Тул стала героем матча против «Инвернесс Каледониан Тисл» (0:7)
В одном из эпизодов она вывихнула колено, но несколькими ударами рукой поставила его обратно.
После матча тренер команды сказал «Наш капитан – жесткая женщина. Вы не сможете сбить ее с ног – даже в этом случае она поднялась и сыграла все 90 минут».
How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap? 🤔— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 21, 2020
St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.
📽️ Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5
Источник — BBC
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