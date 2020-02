ВИДЕО. Футболистка вывихнула колено, но кулаком вернула его на место

Футболистка шотландской команды «Сент-Миррен» Джейн О’Тул стала героем матча против «Инвернесс Каледониан Тисл» (0:7)

В одном из эпизодов она вывихнула колено, но несколькими ударами рукой поставила его обратно.

После матча тренер команды сказал «Наш капитан – жесткая женщина. Вы не сможете сбить ее с ног – даже в этом случае она поднялась и сыграла все 90 минут».

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap? 🤔



St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.



📽️ Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5