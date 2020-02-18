Боруссия Д

Во вторник, 18 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет ПСЖ.
Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Боруссия Дортмунд» и ПСЖ.
Стартовые составы здесь.
«Боруссия Дортмунд» – ПСЖ – 0:0
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Источник — Sport.ua
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