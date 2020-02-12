Кто такой новый помощник Шевченко в сборной Украины – Андреа Адзалин?

Sport.ua – о новом тренере сборной Украины, отвечающем за физподготовку

  • 12.02.2020 14:06
  • 3574 просмотра
  • 3 комментария
Кто такой новый помощник Шевченко в сборной Украины – Андреа Адзалин?
© Твиттер Нанта. Андреа Адзалин

Готов сани летом, а телегу зимой – наверняка похожим девизом живет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который фактически за полгода до старта Евро-2020 решил привлечь в штаб нашей национальной команды тренера по физподготовке. Отныне отвечать за «физику» в штабе Андрея Николаевича будет Андреа Адзалин – 34-летний специалист из Италии. Новоиспеченный наставник уже успел погрузиться в работу – он был замечен в компании Шевченко в Турции, где рулевой «сине-желтых» посещал тренировочные лагеря «Шахтера» и «Динамо».

Наверное, уместно говорить, что выбор именно итальянца на этот ответственный отрезок работы не случаен. Шевченко лучшие годы своей карьеры игрока провел именно на Апеннинах, прирос к Италии даже ментально, его уже давно там считают своим, как и он считает «ихних». Однако не только приверженностью Шевы ко всему итальянскому можно объяснить крен в сторону тамошних спецов, входящих в его штаб (помимо новичка Адзалина, там еще Тасотти и Мальдера). Что ни говорите, но с точки зрения знания тактики и особенностей физической подготовки итальянцы могут запросто дать фору любым другим представителям футбольных национальностей. Поэтому в данном случае тренер нашей сборной просто соединил приятное с полезным.


УАФ. Андрей Шевченко и Андреа Адзалин

Несмотря на относительную молодость, Адзалин – личность в футбольном мире довольно известная. Он успел поработать и с приличными национальными командами, и в серьезных клубах. И практически везде, где бы ни дерзал Андреа, результат был налицо.

***

В футбольные тренеры Адзалин попал неслучайно – он сам довольно сносно играл в футбол. Правда, настоящего мастера «игры миллионов» с него не получилось – выше аматорского футбола он так и не забрался. Но любовь к этому виду спорта осталась навсегда. И Адзалин решил переквалифицироваться на тренера, работая с молодыми футболистами. За это время он успел поучиться в трех крупных университетах страны - в Варезе, Милане и Вероне (на кафедрах физического воспитания), защитив докторскую диссертацию. Поговаривают, что он был одним из любимых учеников профессора Энрико Арселли, автора бестселлера «Тренировка в марафонском беге: научный подход». Но особых дивидендов работа с молодежью начинающему тренеру не приносила. Прежде всего – финансовых. Чтобы хоть как-то удержатся на плаву, Адзалин параллельно подрабатывал еще в нескольких местах. Вполне возможно, что дипломированный специалист и дальше бы прозябал в любительских футбольных коллективах Италии, если бы не счастливый случай. Одна-единственная встреча полностью изменила его доселе незатейливую жизнь.

Как позже рассказывал сам Адзалин, он сразу не поверил, что его работой интересуется гуру тренерского ремесла Клаудио Раньери. «Я чуть с мотоцикла не упал, когда мои друзья позвонили мне, сообщив, что Раньери хочет меня попробовать в качестве тренера по физподготовке».

От таких предложений не отказываются, и спустя каких-то пару недель Адзалин уже входил в тренерский штаб Раньери в «Монако». В том самом кризисном клубе княжества, который вылетел из элиты французского футбола и переживал явно не лучшие времена. Но для 27-летнего тренера по физподготовке эта работа напоминала настоящую сказку. «Это невероятно – проводить тренировку на берегу моря с командой, которая недавно играла в финале Лиги чемпионов».

Раньери со своим штабом удалось вернуть монегасков в Лигу 1. После года сотрудничества с доном Клаудио, пути Адзалина и его «крестного отца» на время разошлись. Андреа принял предложение федерации футбола Италии – войти в тренерский штаб молодежной сборной «Скуадры адзурры». И тут снова успех: итальянская молодежка пробилась в финал чемпионата Европы-2013, где, правда, уступила испанцам. Но тогда «Красная фурия» безраздельно господствовала на континенте практически во всех возрастах, так что уже сам факт выхода в главный матч турнира был расценен в Италии, как несомненный успех. Свою лепту в то достижение внес и Адзалин, получивший наряду со всеми участниками памятного восхождения к финалу серебряную медаль.

***

После молодежной сборной Италии Адзалин снова воссоединился с Раньери. На этот раз не в клубе – в сборной Греции. Тогда, в 2013-2014-м, национальная команда Эллады была примерно в таком же состоянии, как и «Монако» в 2012-м. Однако на этот раз превратить золушку в принцессу Раньери и его тренерскому штабу не удалось. Позже Клаудио признал, что решение возглавить сборную Греции было ошибкой, авантюрой. Мол, одно дело – когда ты тренируешь клубную команду, где все на виду и все под контролем, и совсем другое – тренировать всего несколько дней перед официальным матчем игроков сборной, которых толком не знаешь и не переучишь. Так или иначе, но работа итальянцев в Греции закончилась полным фиаско. Раньери сотоварищи отправили в позорную отставку, и, по словам Адзалина, его босс упал в глубокую депрессию.


Твиттер Лестера. Клаудио Раньери и Андреа Адзадин

Выход из этой психологической ямы нашелся довольно спонтанно. Раньери невесть почему пригласили на собеседование в «Лестер», и тогдашний аутсайдер английской Премьер-лиги решил довериться итальянцу. Клаудио потащил на Туманный Альбион и свой привычный тренерский штаб, в который входил и Адзалин.

Что было дальше – уже стало легендой. Маститый тренер, но уже с довольно отчетливым клеймом сбитого летчика, привел периферийную команду к победе в чемпионате Англии. Наверняка свои «пять копеек» в этот исторический триумф «лис» внес и скромный тренер по физподготовке. Хотя сам Адзалин уверен, что главный виновник и главный творец «лестерского чуда» - Клаудио Раньери. Он и только он. А остальные тренеры лишь выполняли свою работу, всячески помогая своему боссу.


Твиттер Лестера. Андреа Адзалин

После увольнения с «Лестера» Раньери отправился во Францию. И снова в кризисный коллектив – «Нант». Пошел за своим учителем и Адзалин. И когда Клаудио призвали спасать от вылета в Чемпионшип терпящий крушение «Фулхэм», Андреа тоже был рядом с Раньери.

Но когда Маэстро решил вернуться в Италию – его позвала «Рома», пути Раньери и Адзалина окончательно разошлись. Сложно сказать однозначно, почему. Может, молодому тренеру попросту понадобился новый вызов, ведь, по его же словам, он всегда готов к переменам и всегда готов учиться чему-то новому.

Несомненно, работа в штабе сборной Украины станет для Андреа Адзалина этим самым новым. Но она, эта работа, может стать для него и новым качеством. Тренер, считающий, что психологический и физический акцент в работе наставника важен больше, нежели непосредственно тренировка, способен по-хорошему удивить. Может, именно с приходом этого итальянца тренерский «паззл» сборной Украины окончательно сложился, и теперь наши футболисты будут подкованы не только тактически, но и физически.

Свежо преданье? Может быть. Но очень хочется в это верить.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 12.02.2020 14:17
    0
    В Динамо Йожеф Сабо и Андреа Адзалин
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    Юра Вареник
      Юра Вареник, 12.02.2020 14:15
    0
    Удачи
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    u6464u
    online
      u6464u, 12.02.2020 14:12
    -2
    Взял бы кого с физручил да поднатаскали бы итальяшки для ДК, гляди и у нас бы был свой хотя бы Раньери.
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    kerch30
    online
      kerch30, 12.02.2020 14:17
    0
    В Динамо Йожеф Сабо и Андреа Адзалин
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 12.02.2020 14:15
    0
    Удачи
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