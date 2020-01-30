Месси одержал 500 побед с Барселоной. Первым в истории испанского футбола

Очередное достижение игрока

  • 30.01.2020 23:25
  • 654 просмотра
  • 1 комментарий
Месси одержал 500 побед с Барселоной. Первым в истории испанского футбола
© twitter.com/FCBarcelona

«Барселона» в матче Кубка Испании разобралась с «Леганесом» 5:0, а победа стала 500-й в клубной карьере Лионеля Месси.

Аргентинский форвард стал первым игроком в истории испанского футбола, добывшим 500 побед. На это Месси понадобилось 710 матчей.

В игре Месси оформил дубль.

 

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Источник — ФК Барселона

(2 голоса)

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Комментарии
    bonv
      bonv, 30.01.2020 23:28
    0
    І 2 голи забив.
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    bonv
      bonv, 30.01.2020 23:28
    0
    І 2 голи забив.
    Ссылка
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