Месси одержал 500 побед с Барселоной. Первым в истории испанского футбола

«Барселона» в матче Кубка Испании разобралась с «Леганесом» 5:0, а победа стала 500-й в клубной карьере Лионеля Месси.

Аргентинский форвард стал первым игроком в истории испанского футбола, добывшим 500 побед. На это Месси понадобилось 710 матчей.

В игре Месси оформил дубль.

... And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/5y7tfk6Keo