Месси одержал 500 побед с Барселоной. Первым в истории испанского футбола

«Барселона» в матче Кубка Испании разобралась с «Леганесом» 5:0, а победа стала 500-й в клубной карьере Лионеля Месси.
Аргентинский форвард стал первым игроком в истории испанского футбола, добывшим 500 побед. На это Месси понадобилось 710 матчей.
В игре Месси оформил дубль.
... And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/5y7tfk6Keo— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020
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Источник — ФК Барселона
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