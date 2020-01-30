Барселона уверенно вышла в 1/4 финала Кубка Испании

«Барселона» в матче Кубка Испании уверенно обыграла «Леганес» 5:0 и вышла в 1/4 финала турнира.
Это самая крупная победа каталонской команды под руководством нового тренера Кике Сетьена.
Барселона - Леганес 5:0
Голы: Гризманн, 4, Ленгле, 28, Месси, 59, 89, Артур, 78
Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Фирпо, 64), Бускетс, де Йонг, Фати, Видаль (Ракитич, 60), Месси, Гризманн (Артур, 72)
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Источник — Sport.ua
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По игре.
Фати от матча к матчу разочаровывает всё больше, а ведь так феерично начал сезон. А сейчас, ни удара нет, ни паса. ни дриблинга, даже часто проблемы с приемом мяча. Его счастье, что Суарес и Дембеле в лазарете, так бы грел бы он лавку... Ну, и Фирпо - это чудо природы, а особенно, когда они вдвоем на правом фланге - считай мяч просран.
Все остальные молодцы(есть небольшие претензии к Бускетсу только, много терял). Особенно Видаль очень понравился и Ракитич удачно на замену вышел.
Барселона дома и на выезде - это две разные команды.
По игре.
Фати от матча к матчу разочаровывает всё больше, а ведь так феерично начал сезон. А сейчас, ни удара нет, ни паса. ни дриблинга, даже часто проблемы с приемом мяча. Его счастье, что Суарес и Дембеле в лазарете, так бы грел бы он лавку... Ну, и Фирпо - это чудо природы, а особенно, когда они вдвоем на правом фланге - считай мяч просран.
Все остальные молодцы(есть небольшие претензии к Бускетсу только, много терял). Особенно Видаль очень понравился и Ракитич удачно на замену вышел.
Барселона дома и на выезде - это две разные команды.
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