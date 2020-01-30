Кенин не пустила Барти в финал Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся первый полуфинальный матч у женщин.
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти на глазах у своих болельщиком проиграла американке Софии Кенин (№15 WTA).
Australian Open. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – София Кенин (США) – 6:7(8), 5:7
Отметим, что в обоих сетах австралийка имела по двойному сетболу.
Победа в полуфинале позволит Софии дебютировать в топ-10 мирового рейтинга. Со следующей недели она займет как минимум девятую позицию, в случае завоевания титула – седьмую, став первой ракеткой США. Таким образом, Наоми Осака опустится на десятое место, Петра Квитова – вылетит из первой десятки.
Барти сохранит лидерство в мировой классификации.
В финале Кенин сразится против Симоны Халеп из Румынии или Гарбинье Мугурусы из Испании.
Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020
Источник — Sport.ua
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