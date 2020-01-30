Кенин не пустила Барти в финал Australian Open

Американская теннисистка проводит феноменальный турнир

  • 30.01.2020 07:17
  • 929 просмотров
  • 1 комментарий
Кенин не пустила Барти в финал Australian Open
© WTA. София Кенин

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся первый полуфинальный матч у женщин.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти на глазах у своих болельщиком проиграла американке Софии Кенин (№15 WTA).

Australian Open. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – София Кенин (США)  – 6:7(8), 5:7

Отметим, что в обоих сетах австралийка имела по двойному сетболу. 

Победа в полуфинале позволит Софии дебютировать в топ-10 мирового рейтинга. Со следующей недели она займет как минимум девятую позицию, в случае завоевания титула – седьмую, став первой ракеткой США. Таким образом, Наоми Осака опустится на десятое место, Петра Квитова – вылетит из первой десятки.

Барти сохранит лидерство в мировой классификации.

В финале Кенин сразится против Симоны Халеп из Румынии или Гарбинье Мугурусы из Испании.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Timur24
      Timur24, 30.01.2020 07:41
    0
    Браво София. Классная игра да и выдержать натиск публики тяжело было
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 30.01.2020 07:41
    0
    Браво София. Классная игра да и выдержать натиск публики тяжело было
    Ссылка
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