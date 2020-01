Кенин не пустила Барти в финал Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся первый полуфинальный матч у женщин.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти на глазах у своих болельщиком проиграла американке Софии Кенин (№15 WTA).

Australian Open. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) – София Кенин (США) – 6:7(8), 5:7

Отметим, что в обоих сетах австралийка имела по двойному сетболу.

Победа в полуфинале позволит Софии дебютировать в топ-10 мирового рейтинга. Со следующей недели она займет как минимум девятую позицию, в случае завоевания титула – седьмую, став первой ракеткой США. Таким образом, Наоми Осака опустится на десятое место, Петра Квитова – вылетит из первой десятки.

Барти сохранит лидерство в мировой классификации.

В финале Кенин сразится против Симоны Халеп из Румынии или Гарбинье Мугурусы из Испании.

Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU