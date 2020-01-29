Симона Халеп – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 30 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоятся полуфинальные матчи у женщин.



Во втором матче игрового дня сыграют Симона Халеп из Румынии (№3 WTA) и Гарбинье Мугуруса из Испании (№32 WTA).



Ориентировочное начала поединка в 06:30 по Киеву после матча Барти - Кенин.





Ранее девушки встречались 5 раз. Мугуруса выиграла три матча, все они были сыграны на харде. Обе победы Халеп состоялись на грунте.

Победительница матча сразится за титул против Эшли Барти из Австралии или Софии Кенин из США.

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