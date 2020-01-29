Эшли Барти – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 30 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоятся полуфинальные матчи у женщин.

Первая ракетка мира Эшли Барти сразится против дебютантки этой стадии американки Софии Кенин из США (№15 WTA).

Поединок начнется в 05:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались 5 раз, австралийка ведет со счетом 4:1.

Победительница матча сразится за титул против Симоны Халеп из Румынии или Гарбинье Мугурусы из Испании.

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