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  4. Эшли Барти несколько часов была участником турнира WTA 500 в Чарльстоне
WTA
30 марта 2025, 05:59 |
138
0

Эшли Барти несколько часов была участником турнира WTA 500 в Чарльстоне

Организаторы турнира исправили допущенную ошибку

30 марта 2025, 05:59 |
138
0
Эшли Барти несколько часов была участником турнира WTA 500 в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Ажиотаж вокруг ежегодного турнира на грунтовых кортах WTA 500 в Чарльстоне (США) поднялся еще до того, как он стартовал.

На официальном сайте соревнований Credit One Charleston Open была обнародована страница с перечнем теннисисток, принимающих участие в турнире с основной сетки. Первым номером мирового теннисного рейтинга и одновременно спортсменкой, получившей wild card от организаторов, в списке была опубликована Эшли Барти, которая завершила теннисную карьеру сразу после победы на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.

Ошибка была оперативно обнаружена теннисным обозревателем и корреспондентом «Нью Йорк Таймс» Кристофером Клэри. Организаторы, сославшись на запуск обновленной версии сайта и технический сбой, тут же отменили сюрприз, тянувший на громкую сенсацию.

«Обещаем: все дальнейшие сюрпризы будут только на корте!» — написали в X администраторы турнира.

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки турнира. В Чарльстоне выступит только одна украинская теннисистка – Ангелина Калинина.

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WTA Чарльстон Эшли Барти
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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