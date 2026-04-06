06 апреля 2026, 17:10 | Обновлено 06 апреля 2026, 17:42
ПЕГУЛА: «Это покрытие хорошо подходит ее игре – она неудобная соперница»

Джессика ответила на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции

Пятая ракетка мира, американка Джессика Пегула прокомментировала победу второй год подряд на турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

– Какое значение для вас имеет победа второй год подряд на турнире в Чарльстоне?

– Это невероятное ощущение – выиграть здесь два года подряд. Честно говоря, я не думала, смогу ли я это сделать, но выиграв в итоге – я очень счаслива. Мне сказали, что я провела на корте 11 часов и 22 минуты. Возможно, даже больше.

После завершения всего, у вас, наверное, камень с души упал после того, через что вы прошли на этой неделе? Расскажите об этом.

– Да. Думаю, сегодня я показала один из лучших уровней игры. Я очень рада, что смогла продемонстрировать это именно в финале. Я вела в счете, имела и преимущество 5:0, но потом соперница провела два очень хороших гейма, и я подумала: «Ок, я не хочу снова быть в положении, где приходится «выгрызать этот матч». Я очень довольна тем, как смогла уверенно отыграть тот последний гейм, особенно после всех сложных матчей, которые я провела на этой неделе. Приятно осознать, что ты не должен сразу ехать играть дальше, а можешь вернуться домой отдохнуть – это, пожалуй, одно из лучших ощущений.

Что касается соперницы. Юлия не выглядит как игрок, который случайно достиг такого результата, что скажите о ее игре?

– Это точно не разовый успех, думаю она не раз будет доходить до таких стадий турниров, особенно на грунте. Это покрытие хорошо подходит ее игре. Я бы сказала, что она весьма неудобная соперница. Возможно, сегодня она не показала свой лучший теннис, но я, в свою очередь, сыграла на очень высоком уровне. При этом в конце матча было видно, что она навязать борьбу когда нужно. Если честно, сегодня мне нужно было максимально четко выполнить свой план – в определенном смысле мне это удалось. Но если бы я не играла на таком уровне, как сегодня, она точно могла бы создать мне большие проблемы. Она очень талантливая.

Во время матча вы все время придерживались плана или приходилось что-то менять?

– Я очень хорошо придерживалась своего плана с самого начала. Более того, я не только придерживалась, но и смогла его выполнить. Даже когда в какие-то моменты уровень соперницы поднимался, и она играла хорошие розыгрыши, мне кажется, я смогла сразу вернуться к тому, что мне нужно было делать, и не позволила ей втянуть меня в свою игру. Я рада, что сегодня доверяла своим ощущениям. Думаю, что именно это помогло мне выиграть и уйти в такой отрыв по очкам. Это был один из турниров WTA, где у меня был реальный шанс показать отличный результат. С этим местом у меня связано очень много истории. Не только матчи, но и тренировки. Я играла здесь много раз, и сейчас иметь возможность сказать, что мне «покорился» этот турнир – очень особенно. Думаю, это один из тех турниров, где я всегда чувствовала себя прекрасно, и знала, что могу показать свой лучший теннис.

На корте вы говорили, что считаете историю Юлии невероятной. Что вы узнали о ней? Что вам кажется в ней таким впечатляющим?

– Мой тренер рассказал, что у нее невероятная история. Я знала, что она играла за университет Old Dominion, потом преподавала теннис целый год и не имела средств, чтобы выступать. Мне кажется, что история Юлии именно из тех, за которые люди могут болеть и которые могут поддержать. Мне показалось, что очень важным было немного об этом рассказать. Каждый может на разных уровнях найти кого-то, с кем себя сравнивать, и потом стать фанатом. И именно так наш спорт растет и становится больше.

Что вы чувствуете, зная что многократными чемпионками Чарльстона были Серена Уильямс, Мартина Навратилова, Крис Эверт и вы теперь наряду с ними?

– Когда я смотрела, кто выигрывал здесь два года подряд и увидела Серену, увидела, что Крис (Эверт), кажется, выиграла здесь четыре раза подряд. Не думала, что смогу это повторить. По крайней мере я сделала это два раза подряд, и теперь могу видеть свое имя где-то рядом с некоторыми из этих невероятных игроков. И каждый раз, когда ты попадаешь в какой-то статистический список вместе с такими спортсменками – это невероятно.

Вы впервые играли против Юлии (Стародубцевой), да еще и в финале. Какой был самый большой вызов, который она вам бросила, и как вам удалось справится с этим в итоге?

– Думаю, Юлия хотела диктовать игру своим форхендом, а мне нужно было атаковать ее вторую подачу и рисковать в этих моментах, особенно на грунте. Мне показалось, что все-таки она любит выстраивать свой форхенд через подачу. Так что я хотела максимально убрать у нее этот элемент. Я не боялась играть под ее форхенд и при этом хотела заставить ее двигаться. Но я смогла, так сказать, зажимать ее в углах и заставлять, возможно, идти на слишком большой риск. Я очень хорошо чувствовала мяч и смогла полностью вкладываться в свои удары. Что касается подачи, я не думала, что мне сегодня нужно слишком рисковать на своей подаче. Я просто хотела максимально качественно строить розыгрыш и попадать. Знаете, иногда ты просто чувствуешь, куда нужно подавать или куда принимать. И мне удалось доверять своим ощущениям на протяжении матча.

Пресс-конференция – Джессика Пегула

